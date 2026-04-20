La crisis industrial sumó en marzo una señal dispar. La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 4,1% pero logró una suba de 1,5% frente a febrero de este año, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Sin embargo, esta mejora intermensual no es suficiente para quitar el acumulado anual de los números rojos, el sector sumó en el primer trimestre una caída del 6,9% y confirma que sigue operando muy por debajo de sus niveles recientes más altos.

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Pero el dato que más preocupa no es solo la caída de la actividad. El informe muestra que la utilización de la capacidad instalada bajó al 41,8%, registrando una baja de 5,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, destacaron en el informe de ADIMRA.

El retroceso atraviesa prácticamente a todo el entramado metalúrgico. Incluso sectores que habían mostrado algo de dinamismo en 2025 empezaron a perder fuerza.

Los rubros que lograron una mejora fueron Maquinaria Agrícola con una suba del 1,8%, Autopartes que aumentó 2,1% y Carrocería y Remolques que logró un alza de 2,0%. Estos fueron los únicos que tuvieron un leve crecimiento con respecto al indicador previo.

Sin embargo, el resto del mapa sectorial siguió directamente en rojo:

- Fundición se desplomó 3,2%,

- Bienes de Capital cayó 6,6%,

- Equipamiento Médico cedió 6,5%,

- Equipo Eléctrico recortó 5,8%

- Otros Productos de Metal cayó 6,7%.

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El informe de ADIMRA mencionó que “el análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico”. Esto viene a cuenta de que sólo las empresas vinculadas a Automotriz (2,0%) y Agrícola (0,7%) tuvieron un registro positivo, mientras que las siguientes mostraron variaciones negativas:

- las ligadas a alimentos y bebidas retrocedieron 1,4%,

- las asociadas a consumo final cayeron 8,8% y las de Construcción un 6,7%.

También hubo números negativos en Petróleo y Gas (-4,7%), Minería (-2,7%), y Energía Eléctrica (-2,9%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector. Los datos recientes no alcanzan a revertir una dinámica profundamente debilitada y sin señales consistentes de recuperación en el mercado interno”.

En esa línea, sostuvo que “las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

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Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en marzo, 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses, detallaron en el relevamiento de ADIMRA.

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La contracción también tiene un fuerte correlato territorial. Todas las provincias relevadas mostraron bajas interanuales, lo que confirma que no se trata de un problema aislado, sino de una caída extendida.

Buenos Aires fue el distrito con peor desempeño, con una baja de 5,6%, y volvió a ser el principal aporte negativo al promedio general del sector. También se registraron retrocesos importantes en:

- Córdoba (-3,1%),

- Entre Ríos (-1,7%)

- Mendoza (-0,7%)

- Santa Fe mostró un descenso más moderado, de 0,3%.

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Por último, en el informe de ADIMRA se vuelve a poner el foco sobre una tensión cada vez más visible con respecto al mercado laboral: El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,6% y -0,4% con respecto al mes anterior.

GZ / lr