Los textiles con menos ventas y con despidos.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) advirtió que el sector atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con una fuerte caída en la demanda interna que impacta de lleno en la actividad. Según un relevamiento reciente de la entidad, el 80% de las empresas del rubro reporta una disminución en sus ventas, en un contexto de consumo retraído y creciente competencia de productos importados.

El informe, elaborado en base a encuestas realizadas a fabricantes de todo el país, refleja que la contracción del mercado interno se consolidó como la principal preocupación del sector. A esto se suma el aumento de costos operativos, que incluye insumos, tarifas y logística, lo que reduce los márgenes de rentabilidad y pone en riesgo la continuidad de muchas firmas, especialmente pymes.

Desde la cámara señalaron que el panorama actual obliga a las empresas a ajustar su producción, reducir stocks y, en algunos casos, evaluar recortes de personal. “La falta de demanda es hoy el principal problema. No alcanza con mejorar la competitividad si no hay consumo”, indicaron desde la entidad.

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El sector de la indumentaria, históricamente intensivo en mano de obra, viene mostrando señales de desaceleración desde hace varios meses. Comerciantes y fabricantes coinciden en que el cambio en los hábitos de consumo —con mayor cautela en el gasto y priorización de bienes esenciales— impacta directamente en la venta de ropa.

En este escenario, la CIAI reclamó medidas que apunten a reactivar el consumo y sostener la producción nacional. Entre las propuestas, mencionaron la necesidad de facilitar el acceso al crédito, reducir la presión impositiva y generar incentivos para fortalecer la industria local frente a la competencia externa.

Mientras tanto, el sector sigue en alerta. La evolución de las ventas en los próximos meses será clave para determinar si se trata de una caída coyuntural o del inicio de un proceso más profundo de reconfiguración de la industria textil argentina.