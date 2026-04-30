Fuerte caída en la imagen de Milei: la desaprobación trepó al 63% en abril

El escenario político para la administración de La Libertad Avanza presentó un marcado deterioro durante el cuarto mes del año. Según el último reporte de Latam Pulse, una iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg, la desaprobación del desempeño del presidente Javier Milei subió hasta el 63%, mientras Myriam Bregman y Axel Kicillof lideran el listado de políticos argentinos con mejor imagen.

Los datos, recolectados entre el 24 y el 28 de abril de 2026, ubican la aprobación presidencial en apenas un 35,5%, consolidando una tendencia negativa que se acentuó en el último bimestre.

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El informe se realizó sobre una muestra de 4.844 encuestados mediante reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR), con un margen de error de +/- 1 punto porcentual y un nivel de confianza del 95%.

Radiografía de la desaprobación y sesgo demográfico

El informe destaca que el mandatario conserva su mayor base de apoyo en los sectores de ingresos más altos; en aquellos que perciben más de $3.000.000, la aprobación llega al 47,8%, contrastando drásticamente con el 16% de apoyo que cosecha en los hogares con ingresos inferiores a los $630.000.

Evaluación de gestión y debilidad institucional

Al consultar específicamente por la gestión del Gobierno nacional, los resultados mantienen la sintonía crítica. Un 59,3% de los encuestados calificó el desempeño del Ejecutivo como "malo o muy malo", frente a un 30,6% que lo consideró "excelente o bueno".

Polarización y fractura del voto anterior

La segmentación por comportamiento electoral previo revela que Milei retiene el apoyo de dos tercios de quienes lo votaron en el balotaje de 2023, con un 67,3% de aprobación en ese grupo.

Encuesta: el 39% culpa a Milei por los problemas económicos y supera al "riesgo kuka", que bajó a 33%

Sin embargo, un 29,8% de sus propios votantes de segunda vuelta manifestó ahora desaprobar su gestión. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el rechazo alcanzó el 63,7%, una cifra similar al promedio nacional, mientras que en la región del Norte Grande el índice de desaprobación trepó al 70,6%.

Situación económica y expectativas a futuro

El 58% de los encuestados consideran que la situación económica de su familia en la actualidad es mala, y un 68% piensa que lo mismo sucede a nivel nacional. Ese número negativo trepa hasta el 74% en referencia al mercado laboral.

De aquí a medio año, el 56% de los entrevistados piensa que la situación económica de nuestro país empeorará; y un 49% cree que su economía familiar también sufrirá graves problemas.

Los principales problemas de Argentina

La corrupción (50,3%), el desempleo (38,5%) junto a los altos precios y la inflación (35.9%) encabezan el listado de preocupaciones de los argentinos, según la encuesta.

Luego vienen ítems como la situación económica (32,6%), la impunidad del sistema judicial (29,0%), la inseguridad (17,9%) y la educación (14,9%).

Imagen de los principales referentes políticos de Argentina

Myriam Bregman encabeza el listado de políticos argentinos con mejor imagen positiva (47%), seguida por Axel Kicillof (46%), Cristina Kirchner (41%) y Patricia Bullrich (37%). Milei, que solía encabezar estos listados, quedó en el quinto lugar, con un 36% positivo y un 62% de imagen negativa.

Sergio Massa continúa con una baja imagen positiva (28%) frente a una alta imagen negativa (60%); y lo mismo le ocurre a Mauricio Macri (26% imagen positiva, 66% negativa); Santiago Caputo (24% positiva, 66% negativa); y Jorge Macri (23% positiva, 63% negativa).

Dos de las figuras más fuertes del oficialismo también sufren de una imagen negativa: la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene 18 de percepción positiva frente a un 67% negativa; y Karina Milei tiene un 16% de percepción positiva frente a un 75% negativa.

Trabajo formal e informal en Argentina

Según la encuesta, el 37,8% de los encuestados tiene un trabajo formal, frente a un 28,6% que se desempeñan en el mercado informal.

Por otra parte, el 50,1% de los entrevistados reconoció que tiene más de un trabajo. De ese porcentaje, el 61% explicó que lo hace para llegar a fin de mes y el 14% para “compensar ingresos que perdieron su valor”.

Encuesta: Javier Milei tiene 57,2% de imagen negativa pero lidera la intención de voto con 29,4%

Los encuestados además remarcaron que, frente al aumento de los precios, debieron aplicar diferentes estrategias, incluyendo ajustar su consumo (58,4%), tomar deuda (32,8%) e incluso recibir ayuda de su familia (6,4%).

Puntos claves de la encuesta

- Aprobación Presidencial: El 35,5% de los argentinos aprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 63% la desaprueba.



- Evaluación del Gobierno: El 59,3% califica la gestión actual como "mala o muy mala" y solo el 30,6% la ve como "excelente o buena".

- Brecha de Género: Existe un fuerte rechazo femenino (72,9%) frente a una mirada más moderada en los hombres (52,3% de desaprobación).

- Impacto por Ingresos: El apoyo al presidente cae a medida que disminuyen los ingresos, alcanzando su mínimo (17,2%) en los sectores más vulnerables.

- Riesgo Político: El 55% de la población identifica la falta de mayoría en el Congreso como un riesgo probable para los próximos seis meses.

La situación de Argentina con respecto a sus vecinos

ATLASINTEL Y BLOOMBERG realizaron en abril una segunda encuesta para analizar la situación política y económica de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Venezuela.

Según la encuesta, Javier Milei tiene el más alto porcentaje de desaprobación de gestión (59%), seguido por Gustavo Petro, de Colombia, con un 52%; y Lula da Silva, de Brasil, con el 51%.

Por otra parte, el mandatario de La Libertad Avanza ocupa el 5 lugar en aprobación presidencial, con el 36%, superado por sus colegas de Colombia (40%), Brasil (47%), México (51%) y Chile (53%).

Sin embargo, cuando se trata de riesgo político, Argentina quedó en el 5 lugar, con un 48%, por debajo de Perú (60%), Chile (58%), México (52%) y Colombia (50%).

Finalmente, según la encuesta, la actual inflación de Argentina es del 31,7% y se espera que baje a 9,9%, muy por encima del resto de Latinoamérica. La siguen México, con una inflación actual de 6,6% y una esperada de 5,7%; y Perú, con una inflación actual de 6,5% y una esperada de 5,1%.

HM/DCQ