Tranquilidad en La Libertad Avanza: los libertarios están conformes con la performance de Manuel Adorni

En La Libertad Avanza están conformes con el desempeño de Manuel Adorni. “Fabuloso”, “diez puntos” o “espectacular” son algunas de las palabras que repetían como mantra los dirigentes libertarios en los pasillos del Congreso luego de que el jefe de Gabinete expusiera la primera parte del informe de gestión. Alineados, kari-menemistas y caputistas coincidieron en que la sesión resultó más tranquila de lo esperado y se mostraron muy conformes con que el funcionario haya seguido el guión al pie de la letra.

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Adorni llegó al Congreso alrededor de las 8:40 para reunirse con Martín Menem y ultimar los detalles de su presentación. Nada se dejó al azar. El jefe de Gabinete se preparó para la jornada con una clara misión: no enojarse ni desbordarse como sucedió en la fallida conferencia de prensa que dio en Casa Rosada cuando comenzaron las acusaciones de corrupción en su contra.

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El equipo que lo “coacheó” estuvo encabezado por Belén Stettler, la experta en comunicación que fue designada al frente de la Secretaría de Medios en diciembre de 2023. Tres semanas después renunció a su cargo y fue reemplazada por el periodista Eduardo Serenellini. Sin embargo, nunca se alejó del Gobierno.

En el universo de Santiago Caputo dicen que todo el equipo que trabajó con Adorni es del asesor presidencial. Tiene lógica: Stettler llegó a la función pública luego de haber trabajado en su consultora Move Group y la cuentan en las filas caputistas.

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En el menemismo le restan algo de mérito al asesor. Reconocen que el equipo que coacheó al jefe de Gabinete había personas de Caputo, pero dicen que Stettler se hizo responsable de la tarea por el vínculo que forjó con Adorni en Jefatura de Gabinete.

La sesión avanzó sin sobresaltos y hubo un consenso oficialista de tranquilidad. Así y todo, hay un sector del Gobierno que parece siempre dispuesto a encontrar algo para tironaear en la interna.

Del show a la institucionalidad

“Imperturbable”, respondió la diputada Lilia Lemoine a la consulta sobre cómo escuchó al jefe de Gabinete. “Cuando la verdad está de tu lado, nada te mueve”, agregó. La dirigente aprovechó para subrayar el faltazo de Marcela Pagano, una de las dirigentes que llevó el escándalo de Adorni a la Justicia.

Por orden del Ejecutivo, todo el Gabinete y los senadores de La Libertad Avanza tuvieron que asistir al Congreso para acompañar. Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, fue uno de los que conversó con la prensa y destacó la “institucionalidad” de la jornada. El dirigente subrayó que la presentación del informe de gestión en el Congreso es parte de lo que se debe hacer y agregó: “El show afuera”.

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En los últimos días, según publicó Infobae, el presidente de la Cámara de Diputados había dicho que la sesión sería “picante” y había sugerido “comprar pochoclos”. De ahí que se esperara una jornada revuelta, muy diferente a la que está sucediendo. Desde temprano, en el menemismo se hizo énfasis en la “institucionalidad” y en el “orden”.

“Nosotros vemos muy bien la sesión hasta ahora. Vino a cumplir una tarea y la está llevando a cabo”, respondió el asesor de un diputado cercano a Karina Milei.

Desde el equipo que trabajó en los días previos con Adorni aseguraron que la diferencia entre lo que pasó en Casa Rosada y la presentación de este miércoles fue “el tiempo y tener la información que le daba la razón”. Un diputado libertario que salió a “pasillear” durante uno de los cuartos intermedios también celebró que Adorni “no se haya puesto nervioso”.

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La expectativa mayor en La Libertad Avanza es que, después de esta jornada, el escándalo de Adorni ocupe cada vez menos espacio en la agenda mediática. La oposición no cree que sea posible. Los bloques se pusieron de acuerdo para preguntar y procuraron no elevar el tono de la sesión para evitar que el jefe de Gabinete abandone la sesión (como hizo el exjefe de Gabinete Guillermo Francos en 2025).

Los libertarios observaron con optimismo la calma con la que avanza la jornada. Antes de contestar las preguntas de los bloques, Adorni leyó los logros de la gestión mileísta y luego se tomó unos minutos para delinear explicaciones sobre su patrimonio. En la oposición, en cambio, más de uno habló de "calma estratética" y advirtieron que el patrimonio del jefe de Gabinete continuará ocupando un lugar central. ¿Necesitará un coacheo permanente?

CP