Puertas adentro el Gobierno calificó de "sólido" el discurso de Adorni y busca dejar atrás el escándalo

El gobierno de Javier Milei y su gabinete quedaron conformes con la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Presidente, su hermana Karina Milei y la plana mayor del Gobierno asistieron hoy al informe N°145 de gestión que brindó Adorni, en medio de escándalos e investigaciones judiciales que a priori, desnudan inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos.

Sin embargo, el Gobierno se mostró eufórico tras la alocución que brindó Adorni de una hora. Fue “sólido” relató una voz. “Vi muy bien el discurso”. “Evidentemente hay que hacer comunicación de gestión; está muy bien recordar de donde veníamos” dijo una tercera.

Ese fue el tono con el que el Gobierno de Milei y los integrantes del oficialismo se expresaron tras el discurso del jefe de Gabinete, en el que se hizo un balance de gestión y en donde también hizo algunas aclaraciones respecto de su situación personal, antes de abrirse a las repreguntas.

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La estrategia discursiva de Adorni y una defensa generalista sobre las acusaciones: "No cometí ningún delito"

“Vi un discurso sólido. Muy bien estructurado. Por un lado todo el repaso de la gestión, por otro un segmento dedicado a su situación personal”, contó una fuente del entorno presidencial.

Se trata del discurso con el que Adorni abrió el informe de gestión. Un texto de 33 páginas que tuvo delante de sus ojos y que leyó casi sin intervención de la oposición. “Lo hizo con todos los de su equipo”, explicaron ante PERFIL. Entre ellos, su asesora Aimé “Meme” Vázquez y el enlace parlamentario, Ignacio Devitt.

Hubo más aplausos y cánticos de la bancada oficialista con el Presidente y con la Secretaria General, que gritos o chicanas por parte de la oposición.

Con el respaldo del Presidente y con la presencia de los ministros Luis “Toto” Caputo, Pablo Quirno y Sandra Pettovello (estaban en el Palco central con Milei y Karina); Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Santiago Caputo y Patricia Bullrich (ubicados en el Palco a la izquierda de Milei); Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones y María Ibarzabal (a la derecha de Milei), Adorni hizo un repaso de la gestión libertaria no sin evitar lanzar varios dardos al paso recibido en diciembre del 2023.

También junto a Adorni estaba su número dos y Secretario de Medios, Javier Lanari.

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El arribo al Congreso

El Presidente y los integrantes de su Gabinete llegaron alrededor de las 9:30 a la Casa Rosada, en donde hicieron la primera parada para luego a trasladarse hasta el Palacio Legislativo.

Pocos minutos después de las 10 de la mañana el jefe de Estado llegó al Congreso acompañado por su Gabinete. En el ingreso, lo esperaba el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Allí ya estaba Santiago Oría, el colaborador de Milei listo para registrar los videos de su ingreso.

Al pasar Milei hacia los palcos no evitó confrontar con la prensa, en un clima de máxima tensión con el periodismo en momentos en los que la Sala de Prensa de Casa Rosada permanece cerrada desde hace una semana. “Chorros y corruptos son ustedes”, les gritó a los cronistas que hacían guardia.