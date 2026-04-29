Minutos antes de comparecer ante el Congreso de la Nación para brindar su informe de gestión, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se tomó un minuto para lucir su mejor sonrisa frente a las cámaras de los fotógrafos oficiales de Presidencia. No es para menos: el presidente Javier Milei en persona se acercó al Congreso para brindarle su respaldo de cuerpo presente, en un gesto inédito, que jamás se vio en los 30 años desde el primer informe del primer jefe de Gabinete de ministros, en 1995.

Además, para que el apoyo sea inequívoco, Milei llegó al Parlamento acompañado de casi todo su gabinete.Los ministros de Economía, Luis Caputo; de Interior, Diego Santilli, de Salud, Mario Lugones, de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Defensa, Carlos Presti, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques; las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello y de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal, entre otros funcionarios, posaron ante la lente con sus mejores sonrisas. Se sumó también el asesor presidencial Santiago Caputo, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Adornipalooza”: las 8 pulseras para controlar el acceso a la sesión informativa del jefe de Gabinete en el Congreso

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Faltó en la foto el canciller Pablo Quirno, que llegó retrasado y se sumó directamente al palco del presidente Javier Milei en el recinto. Brilló por su ausencia la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que mantiene un enfrentamiento político con el presidente Milei.

Presidencia difundió un video del Gabinete con la canción de la película Rocky

La oficina de prensa de Presidencia de la Nación difundió también un video del momento en que se tomó la foto, acompañado con unos segundos de la canción "Eye of the Tiger", identificada con la célebre película Rocky. Es la historia del boxeador Rocky Balboa, representado por Sylvester Stallone, que se volvió un símbolo de la lucha contra las adversidades y la resiliencia.

MB/fl