En una jornada marcada por la exposición de los logros económicos del Gobierno, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dedicó el cierre de su alocución en el Congreso de la Nación a abordar de manera directa las denuncias formuladas sobre su situación patrimonial y procesal. Bajo el amparo del artículo 101 de la Constitución Nacional, Adorni enfrentó los cuestionamientos de la oposición con una defensa que combinó el contraataque político y la confianza en los tribunales.

Hacia el final de su informe, el Jefe de Gabinete se refirió a lo que denominó "cuestiones personales", aclarando que, si bien excedían la marcha general del Gobierno, consideraba necesario hablarle a los argentinos sobre su transparencia. En relación con las denuncias por su patrimonio, Adorni fue tajante: "Han sacado conclusiones equivocadas".

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Sin entrar en detalles técnicos sobre sus declaraciones juradas ante el auditorio, el funcionario buscó despejar dudas sobre su conducta ética desde que asumió la función pública. "Quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", sentenció frente a los legisladores.

El Jefe de Gabinete aprovechó la oportunidad para trazar una línea divisoria entre la gestión actual y los gobiernos anteriores, particularmente el kirchnerismo. Según Adorni, "nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios".

En esa misma línea, subrayó que el espacio político que lo cuestiona "hoy quiere simular una igualdad de condiciones" a pesar de tener exfuncionarios con "condenas firmes". Adorni reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la independencia judicial, asegurando que "bajo ninguna presión política obstruiremos el avance de ninguna causa judicial".



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Finalmente, Adorni realizó una exhortación a los miembros de la Cámara para que se abstengan de intervenir en los procesos judiciales en curso. "Les ruego, señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional, no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite", expresó (snippet final).

El mensaje fue claro: la resolución de las denuncias quedará exclusivamente en manos de los jueces. "Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas. Ni yo en mi carácter de Jefe de Gabinete, ni ustedes en su carácter de legisladores", concluyó antes de agradecer al Presidente de la Nación por la confianza depositada.

Basado en la transcripción oficial de su exposición ante el Congreso el 29 de abril de 2026, Manuel Adorni no brindó detalles específicos, fechas ni explicaciones técnicas sobre el viaje a Nueva York, los pagos realizados por terceros o los traslados de su familia.

Su estrategia discursiva consistió en agrupar todas las acusaciones bajo una defensa generalista. En resumen, Adorni evitó dar precisiones sobre el viaje a Nueva York o el financiamiento de su familia, remitiendo cualquier descargo probatorio estrictamente al ámbito de la Justicia para no "obstruir el avance de ninguna causa judicial".

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