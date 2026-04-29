Fuertes controles de seguridad, vallados y chicanas: cómo fue la llegada de Adorni y Milei al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinda su informe de gestión ante el Congreso rodeado por Javier Milei, todo el gabinete nacional y legisladores libertarios, en una sesión atravesada por la tensiones políticas y cuestionamientos sobre su patrimonio.

Adorni llegó al Congreso a las 8.40. Se bajó del auto que lo trasladaba, saludó de lejos a la prensa que esperaba sobre la vereda de Avenida Rivadavia para ser acreditada y entró directo al edificio, donde lo esperaba Martín Menem, con quien esperó hasta las 10.40 para ingresar al recinto y comenzar su presentación. En paralelo, la comunicación oficial del gobierno difundió, casi a la misma hora que llegó Adorni al Congreso, las respuestas por escrito a unas 2151 preguntas (de un total de 4800) que los diputados opositores le habían dejado. Ese informe tiene casi 2 mil páginas, pero los legisladores reclamaron, en diálogo con PERFIL, que "no da ninguna respuesta" en temas sensibles como las denuncias por su patrimonio o la causa $LIBRA.

La previa de la presentación del informe de gestión estuvo atravesada por un fuerte operativo de seguridad, por la presencia de manifestantes y por una bajada de línea clara del oficialismo: hay que bancar. Entre el "compren pochoclos" y el "no me lo pierdo" que Menem y Milei habían dicho en la previa, se justificó la presencia de militantes libertarios, el gabinete completo del Gobierno Nacional y una gran cantidad de medios que alteraron el ingreso normal al Parlamento.

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La asistencia confirmada del Presidente y de gran parte del Gabinete llevó a reforzar la seguridad en la zona del Congreso. Al menos cien efectivos de la Policía Federal Argentina están abocados a la seguridad en las inmediaciones, con la presencia de vallados montados desde tempranas horas y cortes de calles. También hay personal de Casa Militar dentro del recinto, monitoreando todo.

Para garantizar el ingreso de medios e invitados, la organización dispuso tres cintas de colores distintos que indicaban en qué lugar podía mirar cada uno el informe. Algunos dentro del recinto, en los palcos, y otros en los salones Delia Parodi y Pasos Perdidos.

Entre los presentes estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Además, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y varios legisladores del espacio como Juan Carlos Pagotto, Nadia Marquez y Agustín Coto, entre otros.

En los días previos se especuló con la posibilidad de que la presentación fuera una especie de “show” oficialista. La oposición decidió ir preparada para un “circo romano”, sobre todo después de que Menem dijera que la sesión iba a ser “picante” y que sugiriera “comprar pochoclos”. "Es una verguenza, vino, no responde nada en el informe, finge demencia total. Nosotros tenemos un primer segmento de preguntas que va a apuntar a preguntarle por todo eso que no dice nada, sobre su patrimonio", dijo el diputado de Unión por la Patria Juan Marino a PERFIL.

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Sin embargo, a primera hora, el menemismo intentó transmitir que nada de eso sucederá. En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados subrayaron que esperaban una jornada con tono “institucional” y sin sobresaltos. “Fue un latiguillo”, respondieron sobre los pochoclos.

Nadie confirmó el número de 120 militantes libertarios en los palcos, aunque sí se reconoció una gran presencia en los palcos, con “allegados” que querían acompañar a Adorni. No solo arrivaron los más cercanos. Los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Caputo, alejados de Karina Milei y, por lo tanto, del jefe de Gabinete, también recibieron la orden de acompañar.

Fuerte inicio del informe de Adorni

La diputada Karen Reichardt, una de las primeras que llegó al recinto, le habló a los militantes en los palcos: "Saquen muchas fotos desde arriba".

Por su parte, Esteban Paulón, el socialista ya distinguido por sus carteles y remeras con memes contra el gobierno, tomó una máquina de hacer pochoclos y le ofreció a Martín Menem, que con mala cara le dijo que no.

Más adelante, Menem convocó a Lilia Lemoine a izar la bandera argentina y cantar el himno antes de iniciar la sesión, algo que ya generó murmullos en opositores que acostumbran pelearse con la diputada libertaria.

Cuando ingresó Milei, sus fieles aplaudieron, cantaron "presidente, presidente" y también bancaron a Adorni. Los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, aprovecharon de entrada ese momento y les gritaron "deslomado", lo que generó un abucheo leve de parte de los libertarios.

Con 132 diputados que se sentaron a dar quórum, inicio la sesión que se estima que durará cerca de seis horas.

Al finalizar la primera parte del informe de Adorni, se entró en un breve cuarto intermedio de 15 minutos y, tal como habían acordado en el Gobierno, se retiraron todos los funcionarios salvo Diego Santilli, que se quedó solo en uno de los palcos, antes de que comenzara el primer bloque de preguntas de los diputados hacia el jefe de Gabinete.

GL/JD/