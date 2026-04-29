El CEO y cofundador de Cocos Capital, Ariel Sbdar, fue abucheado el martes 28 durante su participación en el Experiencia Endeavor Sub20, realizado en el Movistar Arena, cuando intentaba brindar una charla sobre inteligencia artificial y finanzas personales ante aproximadamente 12.000 estudiantes secundarios. La exposición fue interrumpida por silbidos, cánticos y gritos en rechazo a su figura.

El episodio ocurrió al inicio de su presentación, cuando una parte del público comenzó a manifestarse en su contra, generando un clima hostil que se sostuvo durante varios minutos y obligó a suspender la actividad. El evento, organizado para fomentar el espíritu emprendedor en jóvenes, reunió a alumnos de distintos colegios con el objetivo de acercarlos al mundo de los negocios y la innovación.

El detonante principal del rechazo fue la promoción del token $LIBRA que Sbdar había difundido en sus redes sociales, un activo digital vinculado al presidente Javier Milei, cuyo lanzamiento generó una fuerte polémica en el ámbito financiero debido a la volatilidad de su valor y a las pérdidas registradas por algunos inversores, lo que derivó en una investigación judicial en curso.

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Sbdar había hecho referencia al activo al afirmar que “ya vale más que muchísimas compañías argentinas”, una frase que fue interpretada por parte del público como una defensa del proyecto y que intensificó la reacción negativa en el estadio.

La situación escaló rápidamente con cánticos como “vendepatria”, reflejando un nivel de confrontación poco habitual en un evento educativo; pese a que el empresario intentó continuar con su exposición e incluso apeló a la ironía para descomprimir el ambiente, la persistencia de los abucheos terminó forzando su retiro anticipado del escenario.

El caso también expone cómo la discusión política y económica se trasladó a espacios juveniles, donde la figura de Milei y las criptomonedas funcionan como ejes de debate, especialmente entre estudiantes que según distintos estudios, muestran un creciente interés por las inversiones digitales pero también una alta exposición a riesgos financieros por falta de formación específica.

Quién es el fundador de Cocos

Sbdar es licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella y cuenta con un máster en Administración por HEC París, donde se especializó en fusiones y adquisiciones (M&A), un área clave para operaciones corporativas de compra, venta y reestructuración de empresas.

Previo a fundar su fintech en 2020, desarrolló su carrera en el sistema financiero argentino: trabajó en el Banco Macro como asociado en M&A, fue jefe de estrategia en el BIND y se desempeñó en la mesa de dinero de Allaria Ledesma, donde participó en operaciones de deuda y bonos soberanos, adquiriendo experiencia en mercados de capitales.

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Con la creación de Cocos Capital, Sbdar se posicionó como uno de los referentes del ecosistema fintech local, impulsando una plataforma orientada a facilitar el acceso a inversiones para usuarios minoristas, en un contexto donde las billeteras virtuales y aplicaciones financieras crecieron de forma sostenida en Argentina en los últimos años.

Tras lo ocurrido, el empresario publicó un descargo en redes sociales en el que cuestionó el impacto de la “grieta” en ámbitos educativos y sostuvo que el episodio impidió que muchos jóvenes pudieran aprovechar la instancia de aprendizaje; además, indicó que recibió mensajes de estudiantes que querían participar activamente de la charla.

En ese sentido, anunció que difundirá el contenido de su presentación en formato digital, con el objetivo de garantizar el acceso a la capacitación y compensar la actividad que no pudo concretarse, en línea con su enfoque de promover la educación financiera como herramienta de desarrollo.

CS/LT