Situación compleja en la industria de la construcción: “Los costos en dólares han aumentado alrededor de un 13%”

El especialista en el mercado inmobiliario, Luciano Faraez, en comunicación con Canal E, analizó que el mercado inmobiliario y la construcción atraviesan una etapa de fuerte tensión por el aumento de costos en dólares, la baja rentabilidad de los proyectos y una demanda que todavía no acompaña.

“Estamos atravesando una situación compleja”, definió Luciano Faraez al comenzar su diagnóstico, y explicó que uno de los principales problemas es la escalada de costos en moneda dura: “Los costos en dólares desde octubre del año pasado a enero de hoy han aumentado alrededor de un 13%”.

Cuáles son los factores detrás de la situación de la construcción

Según señaló, el fenómeno responde a dos factores combinados: “Esta estabilidad que tenemos con el dólar o casi disminución de un dólar de 1.500 a uno de 1.400” y “el inevitable aumento de los costos de construcción en pesos, este 3% mensual que tenemos todos los meses”.

Faraez advirtió que el incremento de los precios de venta no alcanza para compensar esa suba de costos. “Hoy para productos en pozo ha venido aumentando un 3%, o sea, muy por debajo de esta actualización de los costos”, sostuvo.

Las implicancias del precio de venta sobre la rentabilidad

La consecuencia, remarcó, es directa: “Esto hace que los márgenes se vengan reduciendo sistemáticamente en los próximos meses”. Incluso reveló preocupación dentro del sector desarrollador: “Comentaba con el presidente, mostraba su gran preocupación por las perspectivas que hay para el resto del año”.

Pese a las dificultades, el entrevistado reconoció avances valorados por el sector. “Hay muchas medidas que fueron bienvenidas”, sostuvo sobre las reformas impulsadas por el Gobierno, y destacó que la desaceleración inflacionaria ayuda a planificar.

“Viendo de dónde veníamos nos ayudan a poder planificar muchísimo mejor”, explicó sobre proyectos que suelen tener horizontes de tres o cuatro años. Sin embargo, aclaró que estabilidad no es sinónimo de rentabilidad: “Nos está costando poder llegar a un margen que haga que sean viables hoy avanzando en un proyecto de pozo”.