El PJ busca rearmarse con vista a las elecciones del 2027 y está la expectativa de “poder competir con posibilidades de ganar”

En un escenario marcado por la reorganización opositora rumbo a 2027, Alejo Leguizamón, director de la consultora Novarum, dialogó con Canal E y planteó que el peronismo atraviesa una etapa de redefinición estratégica tras “tres elecciones seguidas de derrotas nacionales” y remarcó que el encuentro del PJ Federal expresa esa búsqueda de reconstrucción.

Alejo Leguizamón sostuvo que el nuevo armado surge tras “un golpe muy fuerte anímicamente para lo que es el espacio peronista” y frente a “una potencialidad en las elecciones del año que viene de poder competir con posibilidades de ganar”. Según explicó, este movimiento también responde a señales de desgaste del oficialismo, apoyado en “una caída principalmente en los sectores de hombres mayores de 30 años, del Gran Buenos Aires”.

El PJ y las zonas por recobrar el control

Uno de los ejes estuvo en el intento del peronismo de recuperar presencia fuera del conurbano. Sobre eso, planteó que, “el interior del país es donde el gobierno de Javier Milei mantiene mayor nivel de apoyo”, por eso este espacio busca “plantearse como una alternativa para llegar a esos sectores del interior del país”.

Sobre la interna peronista y el peso del desdoblamiento bonaerense, Leguizamón explicó que, “se expuso la interna en la decisión del desdoblamiento”, aunque destacó que Axel Kicillof consiguió “una victoria muy contundente” en la provincia.

Según señaló, los intendentes pasaron a tener un rol central: “Busca hacerse valer y busca justamente darle otra impronta al peronismo desde su lugar”. Además, subrayó que no sólo se discuten candidaturas, sino también el contenido político de una futura propuesta opositora: “Todos los sectores están disputando en gran parte no solo la cuestión de los armados, sino también la cuestión sobre qué eje empiezan a discutir el nuevo gobierno peronista que se quiere intentar llegar en 2027”.

Los desafíos que deberá enfrentar Kicillof

Sobre Kicillof como posible candidato presidencial, el entrevistado advirtió que enfrenta un desafío territorial importante: “Va a tener una dificultad que es lo que venía mencionando con respecto al interior del país”.

En cuanto a la sucesión bonaerense, planteó un escenario muy abierto: “Hoy en día estamos hablando de que el peronismo tiene entre 10 y 12 candidatos o precandidatos a gobernador que todos corren sin ninguna ventaja inicial”.