Adorni defendió su viaje a Estados Unidos y negó irregularidades por la presencia de su esposa

Manuel Adorni respondió en la Cámara de Diputados a las denuncias sobre su viaje oficial a Estados Unidos junto a Javier Milei y rechazó que haya existido cualquier tipo de irregularidad.

El funcionario aseguró que la participación de su esposa en la comitiva fue legal y que la Justicia ya evaluó el caso sin detectar inconsistencias, según explicó durante su exposición.

Qué dijo Adorni sobre el viaje oficial a Estados Unidos

El jefe de Gabinete explicó que el viaje incluyó actividades oficiales en Miami y Nueva York, donde participó de la Cumbre Escudos de las Américas y del evento Argentina Week 2026.

En ese contexto, afirmó que la invitación a su esposa fue una decisión de la Presidencia y se ajustó a la normativa vigente. “No existió delito ni irregularidad”, sostuvo ante los diputados.

La documentación presentada ante la Justicia

Adorni detalló que toda la información del viaje fue presentada ante los organismos judiciales, incluyendo el manifiesto de vuelo y las resoluciones administrativas correspondientes.

Según indicó, tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez interviniente concluyeron que no hubo irregularidades en el procedimiento.

No se registraron gastos de viáticos, alojamiento ni comida por parte del Estado

No hubo financiamiento externo para el viaje

Los gastos personales fueron cubiertos con recursos propios

“Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto por parte del Estado Nacional”, afirmó.

Cómo avanzó la investigación judicial

El funcionario sostuvo que el Poder Ejecutivo facilitó toda la información requerida por la Justicia durante la investigación.

“Cuando se le permite a la Justicia actuar, se esclarecen los hechos”, expresó, en referencia al proceso judicial.

Además, rechazó interpretaciones que calificó como “tendenciosas” y remarcó que cualquier evaluación sobre incompatibilidades corresponde exclusivamente al ámbito judicial.

Registros migratorios y controles oficiales

Adorni también se refirió a los registros de sus traslados, que fueron documentados por organismos oficiales.

Indicó que la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuentan con constancia de cada movimiento.

En ese marco, insistió en que no existió utilización de recursos públicos para gastos personales y cuestionó la comparación entre erogaciones privadas y fondos del Estado. “No son comparables ni desde el punto de vista constitucional, ni penal ni civil”, afirmó.