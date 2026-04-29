Reforma de salud mental: qué cambia con el nuevo proyecto

El Senado inicia este miércoles el debate de una reforma de la ley de salud mental que introduce cambios clave en el abordaje de pacientes y adicciones en Argentina.

Según el proyecto impulsado por el Gobierno, se habilitaría la posibilidad de internaciones sin consentimiento y se incorporaría el consumo problemático de drogas como parte de las políticas de salud mental.

Cuándo y cómo arranca el debate en el Senado

La discusión comienza a las 16.30 en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado.

La comisión de Salud será presidida por la senadora Ivanna Marcela Arrascaeta, mientras que Legislación General está a cargo de Nadia Márquez.

Adicciones como enfermedad mental: qué cambia

El proyecto establece que las adicciones deben ser abordadas como parte de la salud mental, lo que implica aplicar protocolos similares a otros trastornos psiquiátricos.

La norma contempla el tratamiento del consumo de sustancias considerando la situación particular de cada persona y garantizando sus derechos en el sistema de salud.

Además, habilita la creación de dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, para estos casos.

Internaciones sin consentimiento: el punto más discutido

Uno de los cambios centrales es la flexibilización de los criterios para internaciones involuntarias.

El proyecto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad”, lo que amplía el margen de intervención médica.

La internación seguirá siendo considerada un recurso excepcional y solo podrá aplicarse cuando resulte más beneficiosa que otras alternativas.

Control judicial y requisitos de las internaciones

El texto fija plazos obligatorios para la intervención judicial en cada caso de internación sin consentimiento.

Notificación al juez dentro de las 24 horas

Envío de documentación médica completa en 48 horas

El objetivo es garantizar control sobre las decisiones clínicas y evitar abusos en la aplicación de la medida.

Mayor peso de los psiquiatras en las decisiones

La reforma mantiene el enfoque interdisciplinario, pero exige la presencia obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos tratantes.

Esto le otorga mayor incidencia en decisiones como diagnósticos, tratamientos e internaciones, en comparación con el esquema vigente.

Posturas enfrentadas sobre la reforma

El proyecto genera posiciones contrapuestas en el ámbito político y social.

Familiares de personas con adicciones apoyan la reforma

El kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos la rechazan

Los primeros sostienen que la ley actual limita las herramientas de intervención, mientras que los críticos advierten sobre posibles vulneraciones de derechos.