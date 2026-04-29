Vaca Muerta impulsa un récord histórico en producción de petróleo

La secretaria de Energía, María Tettamanti, afirmó que Argentina llegará este año a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo, impulsada por inversiones en Vaca Muerta y un contexto internacional favorable.

Las declaraciones se dieron en el marco del escenario global marcado por el conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del crudo y, según la funcionaria, abre una oportunidad para el desarrollo del sector energético local.

La proyección oficial: producción récord en 2026

Tettamanti sostuvo que el crecimiento de la producción ya está en marcha y que el objetivo del millón de barriles diarios no es una estimación, sino una meta respaldada por inversiones en curso.

“Argentina va a llegar este año al millón de barriles diarios porque ya hay inversiones”, aseguró.

Además, proyectó un escenario de mayor expansión a futuro y planteó que el país podría alcanzar los 2 millones de barriles diarios, sin limitaciones en la capacidad de transporte.

El rol de Vaca Muerta y el sector privado

La funcionaria destacó que Vaca Muerta es el eje del crecimiento productivo y remarcó que el desarrollo depende principalmente de la eficiencia del sector privado.

“El privado siempre busca mayor productividad y eficiencia”, explicó, al tiempo que señaló que el Estado no interviene en las decisiones operativas de las empresas.

En ese sentido, insistió en la importancia de mantener condiciones estables para sostener el flujo de inversiones.

La advertencia sobre la intervención estatal

Tettamanti advirtió que cualquier señal de intervención en el mercado podría afectar la llegada de capitales al sector energético.

“Si los inversores ven que Argentina vuelve a intervenir, las inversiones no van a venir”, afirmó.

También sostuvo que la coherencia entre las políticas y las medidas concretas es clave para generar previsibilidad.

El impacto del contexto internacional en el petróleo

La secretaria de Energía señaló que el aumento del precio internacional del crudo representa una oportunidad para el país.

“Es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar”, afirmó en relación con el escenario global derivado del conflicto en Medio Oriente.

Sobre los combustibles, aclaró que el Gobierno mantiene una política de no intervención en los precios para evitar distorsiones en el mercado.

Superávit récord del sector energético

El sector energético registró en marzo un superávit comercial de USD 1.090 millones, el más alto para ese mes.

Exportaciones: USD 1.235 millones (suba interanual del 23,2%)

Importaciones: USD 145 millones (caída del 38,5%)

En el primer trimestre de 2026, el superávit alcanzó USD 2.405 millones, el mayor registrado para ese período.

Exportaciones acumuladas: USD 2.837 millones

Importaciones: USD 432 millones (baja del 35,7%)

El rol del RIGI en el desarrollo energético

Tettamanti destacó la importancia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para consolidar el crecimiento del sector.

“Sería un pecado enorme no aprovechar los recursos de Vaca Muerta”, sostuvo.

Además, planteó que el desarrollo energético no solo impacta en las empresas petroleras, sino en toda la economía.