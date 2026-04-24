Luis Bolomo: “Argentina hoy es un boom a nivel mundial por las posibilidades de inversión”

El conflicto en Medio Oriente vuelve a tensionar el mercado energético global, con fuertes oscilaciones en el precio del petróleo. Sin embargo, según el especialista Luis Bolomo, el problema no es la escasez del recurso. “Petróleo hay, no es la producción lo que está afectando la situación, sino el estado de guerra actual”, afirmó.

El foco de la volatilidad está en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial. “El cierre del Estrecho de Ormuz es lo que genera estos altibajos en el precio”, explicó, señalando que el barril llegó a cotizar entre 110 y 120 dólares dependiendo de la evolución del conflicto.

En este escenario, China emerge como un actor clave. “Hay que analizar cuál es la actitud de China por la incidencia que tiene en la compra de petróleo iraní”, sostuvo Bolomo. Según detalló, el gigante asiático compensó la situación incrementando sus importaciones desde Rusia.

Impacto global y efecto limitado en Argentina

El aumento del petróleo impacta de forma directa en países importadores. “Los países que no son productores sufren el incremento de combustibles”, indicó, mencionando casos como Japón o Tailandia.

En Argentina, sin embargo, el efecto es más acotado. “No debería producirse un aumento de combustibles por la demanda internacional”, explicó, al remarcar que el país aún no exporta masivamente la producción de Vaca Muerta.

En ese sentido, aclaró que los aumentos locales responden principalmente a factores internos: “El incremento en Argentina está más signado por la inflación que por la guerra”. Aunque reconoció cierta incidencia indirecta, destacó que no es determinante.

Vaca Muerta, inversiones y el desafío de la estabilidad

El desarrollo energético argentino aparece como una oportunidad estratégica. “La importación de GNL va a seguir existiendo, pero se va a reducir significativamente”, anticipó, señalando que la mayor producción de gas permitirá bajar de 16 o 18 barcos a solo 3 o 4 en los picos de demanda.

En cuanto a inversiones, destacó el interés creciente en el país: “Argentina hoy es un boom a nivel mundial por las posibilidades de inversión”. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de la seguridad jurídica.

“Es clave que gobierno y oposición entiendan la importancia de la estabilidad jurídica”, subrayó, alertando que decisiones políticas aisladas pueden afectar la confianza de inversores internacionales.

Finalmente, puso en valor el potencial de recursos aún poco explotados: “Argentina tiene yacimientos de tierras raras que ahora comienzan a ser tenidos en cuenta”.

Para Bolomo, el futuro energético del país dependerá no solo de sus recursos, sino también de su capacidad de generar previsibilidad: “Argentina puede ser grande si construye un Estado de paz y tranquilidad para desarrollar su economía”.

