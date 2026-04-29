El precio del petróleo se dispara y supera los 119 dólares, el valor más alto desde 2022

El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, se disparó el miércoles por encima de los 119 dólares, alcanzando un nivel más elevado desde 2022, durante los primeros meses de la guerra en Ucrania, informó AFP.

El temor a un bloqueo prolongado del crucial estrecho de Ormuz hacía subir el Brent un 7,58% hacia las 14:15 hora argentina, hasta 119,69 dólares.

Trump reitera que Irán busca abrir el estrecho de Ormuz en medio de negociaciones

El barril de WTI, su equivalente estadounidense trepaba 7,60% hasta los 107,52 dólares.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles a Irán de que "¡más les vale espabilar pronto!" y ceder sobre su programa nuclear con el objetivo de terminar con dos meses de guerra en Oriente Medio.

Conflicto sin solución

Según un alto cargo de la Casa Blanca, Trump mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue "durante meses si fuera necesario", en un encuentro con empresarios del sector petrolero, señaló AFP.

Los analistas temen que Teherán siga con su bloqueo en el estrecho de Ormuz. "Esto sugiere un estancamiento prolongado: los combates están en gran medida detenidos, pero no surge ninguna solución duradera, y el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierto", explican Helge André Martinsen y Tobias Ingebrigtsen, de DNB.

Los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero pasado contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

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