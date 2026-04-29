Trump reitera que Irán busca abrir el estrecho de Ormuz en medio de negociaciones

El presidente Donald Trump afirmó que Irán ha pedido a EE.UU. que levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz mientras ambas partes negocian el fin de la guerra, que dura ya dos meses y ha trastornado el suministro energético mundial.

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Teherán quiere que esta vía navegable, fundamental para el transporte de petróleo y gas, se abra “lo antes posible, mientras tratan de resolver su situación de liderazgo”, dijo Trump el martes en Truth Social. Irán ha declarado que se encuentra en un “estado de colapso”, añadió.

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El líder estadounidense convocó el lunes a su equipo de seguridad nacional para debatir una propuesta iraní destinada a poner fin al conflicto, que comenzó con los ataques aéreos de EE.UU. e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

Los mediadores en Pakistán esperan que Irán presente una propuesta revisada para poner fin a la guerra en los próximos días, informó CNN el martes, citando fuentes cercanas al proceso de mediación.

Estados Unidos ha estado bloqueando los barcos que van y vienen de los puertos iraníes para intentar privar al país de los ingresos del petróleo, mientras que Irán mantiene el estrecho cerrado a casi todo el resto del tráfico.

El Mando Central estadounidense afirmó que los marines abordaron el buque mercante M/V Blue Star III en el mar Arábigo el martes, pero lo liberaron “tras realizar un registro y confirmar que la travesía del barco no incluiría una escala en un puerto iraní”. Se sospechaba que el barco intentaba viajar a Irán violando el bloqueo naval estadounidense, según el Mando Central.

Irán ha afirmado sistemáticamente que no abrirá el estrecho mientras EE.UU. mantenga su bloqueo. La Casa Blanca está sacando partido de las divisiones entre los líderes iraníes, alegando que esa es la razón del estancamiento diplomático entre ambos países.

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El crudo Brent subió por séptima sesión consecutiva hasta situarse por encima de US$111 el barril, lo que eleva el repunte de esta semana a más del 5%, a medida que crece la preocupación por un proceso de paz prolongado que podría mantener cerrado el estrecho de Ormuz durante un período indefinido.

Las repercusiones de la guerra quedaron de manifiesto cuando los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonaban la OPEP, lo que supuso un duro golpe para el grupo petrolero y su líder, Arabia Saudí. Los EAU, que pueden extraer más crudo del permitido por su cuota de la OPEP, llevan mucho tiempo molestos con las restricciones del grupo.

“En nuestra opinión, la decisión se ha tomado en el momento adecuado porque no va a tener un gran impacto en el mercado: el mercado tiene un déficit de suministro”, afirmó el ministro de Energía de los EAU, Suhail Al Mazrouei. Abu Dabi cree que la escasez provocada por la guerra exigirá agilidad para responder a las demandas del mercado, añadió.

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Irán ha dado señales de que podría estar dispuesto a aceptar un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, al tiempo que se posponen las negociaciones más complejas sobre el programa nuclear del país. Insiste en mantener cierto control sobre el tráfico marítimo a través del estrecho, algo que es poco probable que Washington acepte.

El presidente ha comunicado a sus asesores que no está satisfecho con las últimas propuestas de Irán, según informó el New York Times, citando a varias personas anónimas informadas sobre las conversaciones. Aunque no está claro por qué, su administración ha declarado anteriormente que cualquier acuerdo debe incluir compromisos para frenar las actividades nucleares de Irán.

Las partes beligerantes iniciaron un alto el fuego alrededor del 7 de abril y las hostilidades podrían reanudarse si no logran acordar nuevas conversaciones, tras una primera ronda inconclusa celebrada en Pakistán a mediados de abril.

La oferta de Irán para poner fin a la guerra es “mejor de lo que pensábamos”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a Fox News. Sin embargo, la Casa Blanca tiene “dudas sobre si la persona que la presentó tenía autoridad para hacerlo”, afirmó, haciéndose eco de anteriores afirmaciones de EE.UU. de que los líderes iraníes están divididos en cuanto a su estrategia de negociación.

El estratégico estrecho de Ormuz, por el que fluía una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de que comenzara el conflicto, permanece prácticamente detenido.

Los líderes extranjeros están cada vez más frustrados por el estancamiento diplomático y el cierre continuado de la vía navegable, lo que ha provocado el racionamiento de combustible en gran parte de Asia y África y el temor a una desaceleración económica mundial.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que EE.UU. estaba siendo “humillado” por los líderes iraníes y que no veía “qué salida estratégica están eligiendo ahora los estadounidenses”. El martes, Trump criticó al líder alemán y a su país en las redes sociales, diciendo que Merz “cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear” y “¡no sabe de lo que está hablando!”.

El primer cargamento de GNL desde que comenzó la guerra parece haber atravesado la vía marítima para salir del Golfo Pérsico. El Mubaraz, que cargó un cargamento procedente de los Emiratos Árabes Unidos a principios de marzo, está pasando ahora por el extremo sur de la India, según los datos de seguimiento de buques. No está claro qué llevó al buque a optar por realizar el viaje.

GZ