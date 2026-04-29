A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 29 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 29 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 29 de abril el dólar blue hoy cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

“El Jefe de Gabinete vive en otra realidad de la que está viviendo la economía real en la Argentina hoy”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 29 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 29 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.435 para la compra y $1.436,70 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 29 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 29 de abril a $1.492,20 para la compra y $1.492,60 para la venta.

Vaca Muerta impulsa un récord histórico en producción de petróleo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 29 de abril en $1.497,40 ra la compra y $1.497,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 29 de abril a $1.839,50 como referencia de dólar.

Cuatro de cada diez pymes argentinas ya usan IA, pero pocas miden su impacto

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 582 puntos básicos este miércoles 29 de abril.