El economista, Félix Schmidt, conversó con Canal E y se refirió a que la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso reactivó el debate sobre el rumbo económico, la industria nacional y el impacto de la apertura importadora.

Schmidt señaló que, “el Jefe de Gabinete vive en otra realidad de la que está viviendo la economía real en la Argentina hoy”, al rechazar los datos expuestos sobre crecimiento, productividad e inversiones.

Incongruencias en el discurso del Gobierno

Sobre las cifras oficiales vinculadas a expansión económica, sostuvo que, “esto es muestra de la realidad paralela que está usando el Gobierno y la narrativa que están intentando explicar, realmente no tiene un fundamento lógico con las bases, con una economía que está francamente en construcción”.

Sobre la misma línea, Schmidt agregó que, “los datos del EMAE que salieron la semana pasada, están dando 2% por abajo, entonces vos decís, los datos que el mismo Gobierno publica contradicen completamente el relato que está utilizando el Gobierno”.

Situación crítica en la industria textil

Uno de los focos fue el deterioro industrial, especialmente en sectores sensibles como el textil. Según desarrolló, el problema responde a una combinación de factores que golpea la competitividad. “La industria textil está sufriendo el atraso cambiario, la caída del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones”, afirmó.

En este sentido, el entrevistado remarcó que, “ese combo está generando que la industria textil, que es un generador de mano de obra, esté pasando por una de sus peores crisis a lo largo de toda la historia”.

Asimismo, cuestionó la idea oficial de que la productividad está mejorando y planteó que los beneficios se concentran en pocos sectores. “Hablan de una productividad que prácticamente está volcada al sector financiero”, dijo, aunque reconoció cierto dinamismo en energía y minería: “Algunos sectores que le están dando un poco de oxígeno como puede ser el sector de la infracción petrolera y algunos sectores que van a través del RIE como el sector minero”.