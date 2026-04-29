A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 29 de abril

El miércoles 29 de abril de 2026, el euro blue hoy cerró a 1.740,75 para la compra y $1.709,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 29 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 29 de abril cerró $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 29 de abril

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.215,60 para la compra y $1.608,36 para la venta este miércoles 29 de abril como referencia de gastos con tarjeta

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril el mercado paralelo cerró a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.