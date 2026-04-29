Suben los bonos en dólares y caen las acciones y ADRs en Wall Street

Los bonos soberanos en dólares cotizan con mayoría de subas este miércoles mientras que las acciones y ADRs sufren caídas en una jornada que está marcada por la mayor aversión global al riesgo. El humor internacional, por su parte, continúa siendo adverso mientas se demora la salida definitiva del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que empuja a los principales índices de Wall Street a operar sin una tendencia clara esta jornada.

Además, se conocerá la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las tasas de interés.

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Así, los ADR argentinos anotan mayoría de bajas lideradas por Grupo Supervielle (-4,6%), BBVA (-3%), Banco Macro (-3,1%) y Grupo Financiero Galicia (-2,6%).

En Wall Street, los bonos suben hasta 1,1% en Wall Street, encabezados por el AL41D, mientras que el AL30D cae 0,1%. En ese contexto, el riesgo país baja 1% hasta los 578 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. En la jornada de este martes finalizó en 586 puntos.

El S&P Merval cae 1% a 2.840.652,46 puntos, mientras que en moneda dura recorta 0,7% a 1.900,59 unidades. Entre las acciones que más caen se destacan los papeles bancarios: Grupo Supervielle (-4,4%), BBVA (-3,2%) y Banco Macro (-3%).

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 29 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un caída de $10 respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.398, con una baja de $6 respecto a la jornada del martes.

El dólar Blue cotiza en la jornada de este miércoles a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, bajando $10 respecto al cierre de ayer. Por el lado del MEP, opera a $1.439, con una baja de $8 respecto al cierre pasado. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.499 bajando $5 respecto al cierre del martes.

Las bolsas del mundo

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,06%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,18%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,40% a la baja.

Los futuros del crudo Brent suben 4,9%, hasta los US$ 109,5 por barril, registrando su octavo día consecutivo de subas hasta alcanzar su nivel más alto desde el 6 de abril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense suben 4,9%, hasta los US$ 104,6 por barril, su nivel más alto desde el 7 de abril.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,23%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,16% y el CAC francés baja 0,34%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 1,2%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,68%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,71%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,75% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,02%.

Licitación: el Gobierno logó captar US$ 700 millones en bonos

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este martes 28 de abril adjudicó un total de $8,11 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $9,19 billones.

"Esto significa un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha. La extensión de duration de la cartera licitación+canje fue de 1,5 año", indicaron desde Finanzas. Además, sumó US$ 700 millones a través de los bonos en dólares.

Desde Max Capital comentaron respecto al resultado de la licitación: "Como era esperable, el nuevo ono dual que paga el máximo entre CER y Tamar+3% salió levemente barato. Nuestro precio teórico para un Boncer era 79,3 y el bono salió a 80, lo que implica un valor de 0,7 para la opción Tamar. Considerando la volatilidad de las tasas reales, vemos el precio de la opción como entre justo y barato, aunque el mercado local suele valuar estas opciones baratas en las emisiones".



"Creemos que es momento de pasar a una posición neutral en bonos argentinos, al menos tácticamente. Si bien somos constructivos en los fundamentos externos, y vemos una fuerte acumulación de reservas, la oferta impactará en el mercado antes de los pagos de junio, generando presión bajista. La estrategia del gobierno de convalidar tasas atractivas para captar financiamiento local está funcionando en términos de colocaciones, pero también presiona a la baja los precios, especialmente en el tramo corto", agregaron.

Para cerrar comentaron: "Desde que se impusieron nuevas “restricciones cruzadas” para transferencias al exterior, el canje de 4,1%, arbitrable tras 15 días de comprar bonos en US$, ha sido uno de los atractivos de estas licitaciones. Sin embargo, el volumen de emisión podría volverse difícil de absorber, especialmente a medida que los bonos se transfieren al exterior. Por ello, creemos que es momento de reducir posiciones, rotando hacia Global 2041 y Bonar 2038".

FN