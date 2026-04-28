Alejandro Bianchi: “Nuestro mercado se mueve muchas veces desde el punto de vista político”

El mercado financiero atraviesa una etapa de fuerte sensibilidad ante factores geopolíticos y económicos. Según explicó Alejandro Bianchi, la jornada estuvo marcada por tensiones internacionales que afectan directamente a los principales índices. “Lo que se está viendo en estos momentos afuera es un recorte en el día de hoy del S&P 500, más o menos 0.75%, impulsado por esta falta de acuerdo que hay entre Estados Unidos e Irán”, señaló.

El analista también destacó el impacto de los movimientos dentro del mercado petrolero, que vuelve a ganar protagonismo. “El precio del crudo se fue prácticamente a 120 dólares… ahora está volviendo a los 100 dólares nuevamente”, indicó, subrayando la influencia de la posible salida de Emiratos Árabes de la OPEC. Este escenario podría aumentar la oferta global, aunque también agrega incertidumbre en un contexto político delicado para Estados Unidos.

Volatilidad global y el boom tecnológico

El comportamiento de las acciones tecnológicas, especialmente en el Nasdaq, refleja una dinámica de alta volatilidad. Para Bianchi, el fenómeno está vinculado a un proceso estructural más amplio. “Todo ese mercado que está vinculado a la inteligencia artificial está dentro de un gran boom, asimilable a la burbuja de internet de fines de los 90”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la fuerte inversión en el sector genera movimientos abruptos ante cualquier noticia negativa. “Son compañías que hoy están en el ojo de la tormenta… y aparecen noticias que hacen que ese mercado recorte, con mucha volatilidad”, agregó.

Además, remarcó que el precio del petróleo y la inflación condicionan las decisiones de política monetaria en Estados Unidos. “Lo que están mirando los inversores es que si suben los precios del petróleo, esto va a impactar en la decisión de la Fed”, sostuvo, anticipando un escenario con pocas probabilidades de baja de tasas en el corto plazo.

El Merval, entre la política y los sectores estratégicos

A nivel local, el mercado argentino muestra señales mixtas. Aunque algunas acciones puntuales registran subas, el índice general enfrenta dificultades para consolidar una tendencia alcista sostenida. “El mercado no fue a un lado en los últimos 30 años… se osciló entre pisos muy bajos y techos que recién se quebraron en los últimos años”, explicó Bianchi.

El analista puso el foco en la dependencia del contexto político. “Nuestro mercado se mueve muchas veces desde el punto de vista político, desde el reordenamiento que está teniendo la Argentina”, afirmó. En ese marco, consideró clave generar confianza para sostener el crecimiento.

De cara al futuro, identificó sectores con potencial estructural. “Los motores de crecimiento van a ser el agro, el petróleo, la minería y el litio”, destacó, aunque también dejó abierta la posibilidad de que el país se inserte en la economía del conocimiento.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades actuales en algunos rubros. “Al sector bancario le cuesta encontrar nuevos máximos… el ajuste se está sintiendo en los bolsillos y en la mora”, concluyó.