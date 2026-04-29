La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés sin cambios

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés por tercera vez consecutiva en el rango entre 3,5% y 3,75%.

Según el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), "los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación es elevada, lo que refleja, en parte, el reciente aumento de los precios mundiales de la energía".

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Y añadió: "Los acontecimientos en Oriente Medio contribuyen a una gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas. El Comité está atento a los riesgos que conlleva su doble mandato".

Es la tercera ocasión consecutiva en que el banco central deja sin cambios el precio del dinero, después de encadenar previamente tres recortes de 25 puntos básicos desde septiembre. Esta reunión podría convertirse en la última decisión de política monetaria con Jerome Powell al frente, ya que su mandato concluye el próximo 15 de mayo.

La votación

Votaron a favor de la medida de política monetaria Jerome H. Powell, presidente; John C. Williams, vicepresidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Lisa D. Cook; Philip N. Jefferson; Anna Paulson; y Christopher J. Waller.

En contra Stephen I. Miran, quien prefería reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 1/4 de punto porcentual en esta reunión; y Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan, "quienes apoyaban mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales, pero no apoyaban la inclusión de una tendencia expansiva en la declaración en este momento".

LM