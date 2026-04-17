La Cámara Federal rechazó el pedido de Novelli de ser acusador en una causa vinculada a $Libra, que investiga su celular

Mauricio Novelli, acusado en la causa $LIBRA, intentó convertirse en acusador en una investigación relacionada a este caso, pero fue rechazado: la Cámara Federal porteña confirmó la medida que había tomado el juez Julián Ercolini y no aceptó la solicitud del empresario que intentaba convertirse en querellante en la pesquisa por la supuesta filtración del peritaje sobre el material hallado en su celular.

Según La Nación, la Sala II de la Cámara, con las firmas de Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, decidió que Novelli no tiene los requisitos que exige la ley para convertirse en querellante porque la pesquisa está circunscripta, por el momento, a delitos de acción pública que son impulsados por la fiscalía y, por este motivo, “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo”.

Mauricio Novelli

Novelli trató de sumarse a la investigación que se deriva del “caso $LIBRA” sobre la supuesta filtración del reporte hecho por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip) del Ministerio Público Fiscal. Su decisión forma parte de una estrategia que busca poner en duda el material hallado en su celular, una acción ideada para mejorar su situación judicial en la causa central.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todo comenzó el 14 de febrero del año pasado, cuando el presidente Javier Milei compartió, en su cuenta oficial de X, un código alfanumérico para comprar $LIBRA. Desde ese momento, el valor del token subió exponencialmente durante las siguientes horas. Quienes lograron vender antes que la criptomoneda se derrumbara ganaron una fortuna, pero el resto perdió todo su dinero.

Financial Times advirtió por la inflación en Argentina y cuestionó el plan de Milei

Si Novelli logra conseguir la nulidad de la información sacada de su celular, la Justicia no podría usar como evidencia, por ejemplo, el borrador que se encontró en el teléfono sobre un supuesto acuerdo de 5 millones de dólares que cobraría Milei por decisiones que, teóricamente, beneficiarían a Hayden Davis, el creador de #LIBRA.

El empresario Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $Libra, junto al presidente Javier Milei

Según La Nación, Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal a cargo de la investigación central de $LIBRA, no aceptó la solicitud de Novelli de declarar la nulidad total sobre el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal diciendo que es una medida prematura, pero aceptó realizar controles para decidir cómo fue el trabajo de los expertos de este organismo y si implementaron correctamente la “cadena de custodia” de los dispositivos electrónicos que debían controlar.

El magistrado pidió que le envíen el sumario administrativo completo que abrió la Procuración General por la supuesta filtración al periodismo del reporte de la Datip, y los protocolos que se aplicaron, esto incluye backups, registros asociados, mails y archivos en la nube. La causa es impulsada por la fiscalía de Eduardo Taiano, quien, esta semana, implementó más acciones, incluyendo una nueva revisión del teléfono celular.

El posteo de Javier Milei promocionando $LIBRA en su cuenta de X

Un detalle a tener en cuenta es que la medida de la Cámara Federal porteña permite que Novelli pueda ser aceptado como acusador en el futuro, pero solo si la pesquisa suma pruebas que justifiquen esta decisión. El tribunal aclaró que la investigación todavía se encuentra en un estado “incipiente”.

Si el empresario es aceptado como acusador, su abogado, el doctor Daniel Rubinovich, podría ir a las audiencias de testigos y también a las indagatorias o pedir acciones complementarias a las que soliciten los fiscales.

La decisión de investigar penalmente la posible filtración de datos comenzó tras una denuncia hecha por la Procuración General de la Nación por presuntas irregularidades en la Datip, el organismo que se encargó de estudiar el celular de Novelli y otras figuras que tuvieron un importante rol en el lanzamiento de #LIBRA, como Sergio Morales.

Llamadas de Novelli al presidente Milei y a funcionarios del Gobierno durante el lanzamiento de $LIBRA y el día después

Qué dice el reporte de Datip sobre Mauricio Novelli

De acuerdo a la información recopilada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), en el peritaje en los dispositivos móviles de Mauricio Novelli se hallaron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados al Gobierno Nacional el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento y la caída de la criptomoneda.

Nota encontrada en el celular de Mauricio Novelli sobre el supuesto pago millonario que recibiría Milei

También se encontró el presunto borrador de un acuerdo confidencial por pagos de 5 millones de dólares entre Novelli y el presidente Javier Milei. Este documento, creado el 11 de febrero del 2025, es una anotación escrita en inglés donde aparecen tres presuntos pagos para el mandatario: el primero por adelantado (1,5 millones); el segundo tras una publicación de Milei en Twitter (1,5 millones); y el tercero, luego de la firma de un contrato en persona (2 millones).

HM/DCQ