Asís sobre Adorni en Diputados: "Clara reacción kirchnerista del Gobierno de Consultores que preside el Tertuliano"

El analista político Jorge Asís calificó el respaldo del presidente Javier Milei a la presentación del jefe de Gabinete Manuel Adorni en Diputados como “mileísmo kirchnerista”.

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“Mileísmo kirchnerista”

“Clara reacción kirchnerista del Gobierno de Consultores que preside el Tertuliano (Milei) inspirado que supone saber de economía aunque se destaca, en efecto, por la sagaz intuición política”, escribió en la red social “X”.

“Acierta al transformar la caravana de adversidades en pretexto para la ofensiva personal”, agregó el periodista.

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“Episodios berretas” y “enriquecimiento más pajarón”

“Su praxis se reduce al machismo conceptual. Permite que se agrande el enemigo por los medios para masacrarlo después en la cancha, a través del instrumento Bessent, o las fabulaciones de su hermana protectora, La Guantanamera del 3, o a través del instrumento reciente, el Premier Adorni, el acosado Manolito por episodios berretas que blindaron el enriquecimiento más pajarón que se tenga memoria”, analizó Asís.

Minutos antes del comienzo de la sesión de este miércoles en Diputados, el escritor había señalado en otra publicación de la mencionada red social:

“El Gobierno de Consultores entero sale a jugarse la vida por el terrenito de fin de semana del Premier Adorni, quien junto a la apasionante escribana y las sublimes jubiladas paralizan el país y muestran el estado simbólicamente berreta de la nación”.

Días atrás en la columna "El loco no puede reelegir", Asís expresó que "el entrevero del Tertuliano con (Paolo) Rocca resultó fundamental para consolidar la revaloración de Mauricio (Macri)".