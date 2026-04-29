Adorni sobre la visita de Peter Thiel: "Los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó hoy la visita del magnate alemán Peter Thiel al país, y al respecto aprovechó para deciles “a todos los billonarios del mundo que quieren huir de sus países regulados” que “son bienvenidos a la República Argentina”, que catalogó como “la nueva tierra de la libertad”.

Durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador ponderó a Thiel que “como tantos otros protagonistas en la economía mundial está interesado en las reformas profundas” que está llevando adelante la administración libertaria de Javier Milei.

“Es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, insistió Adorni. “Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos que son bienvenidos a la república Argentina, la nueva tierra de la libertad”, concluyó.

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Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Tranquilidad en La Libertad Avanza: los libertarios están conformes con la performance de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete lleva casi dos meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre la compra de propiedades en operaciones con prestamistas que omitió declarar y que investiga la Justicia. También suntuosos viajes familiares y gastos que no condicen con su patrimonio desde que asumió como funcionario en diciembre de 2023.

En su exposición ante el Congreso, Adorni negó haber cometido "ningún delito" en una comparecencia ante el Congreso, donde presentó su balance de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, una señal de respaldo en medio de sospechas de corrupción por su crecimiento patrimonial.

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", dijo Adorni ante el plenario, mientras Milei y parte de su gabinete lo aplaudía desde los palcos en una inusual presencia presidencial en el Congreso.

En este marco, el habitual informe de gestión del jefe de gabinete se convirtió en una suerte de interpelación con más de 4.000 preguntas. "¿Cómo explica que cobra en pesos y gasta en dólares mucho más de sus ingresos?", le preguntó la diputada de izquierda Myriam Bregman. El funcionario consideró todas las acusaciones "tendenciosas y falsas".

ds