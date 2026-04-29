El Gobierno irá a la Corte Suprema para frenar la pensión de Cristina Kirchner tras un fallo judicial

El Gobierno Nacional resolvió avanzar ante la Corte Suprema de Justicia para intentar impedir que Cristina Fernández de Kirchner continúe percibiendo la pensión por viudez de Néstor Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara un recurso presentado por la ANSES contra la medida cautelar que restituyó el beneficio.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y se formalizará mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un intento por revertir el fallo adverso.

Según el comunicado oficial difundido por la cartera, “la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado la Anses contra la medida cautelar judicial que había ordenado que se le pague la pensión a Cristina Kirchner” . En ese marco, el organismo anticipó que “interpondrá recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” .

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El conflicto judicial se originó tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender, en noviembre de 2024, tanto la pensión por viudez como la asignación vitalicia como expresidenta que percibía la exmandataria. La medida se adoptó luego de que quedara firme la condena en la causa Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La prestación, al momento de su suspensión, superaba los $9 millones mensuales sin adicionales, según estimaciones vinculadas al expediente.

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El Ejecutivo argumentó que la condena —a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— implicaba la pérdida de los beneficios previsionales otorgados en el marco de la ley 24.018, al considerar que estos constituyen una contraprestación vinculada al desempeño en la función pública.

Sin embargo, en febrero de este año, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social hizo lugar a una medida cautelar presentada por la defensa de la expresidenta y ordenó restituir el pago de la pensión por viudez mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

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El Gobierno apeló esa decisión mediante un recurso extraordinario con el objetivo de llevar el caso al máximo tribunal, pero la Cámara lo rechazó por mayoría, al considerar que las resoluciones cautelares no constituyen sentencias definitivas. La jueza Nora Dorado votó en disidencia y consideró que el caso debía ser elevado a la Corte con efecto suspensivo.

Frente a ese escenario, la vía que resta es la presentación de un recurso de queja, un mecanismo que permite solicitar la intervención de la Corte pese al rechazo previo. No obstante, en general, este tipo de planteos no tiene efecto suspensivo, por lo que la ANSES debería continuar abonando la prestación mientras se sustancia el proceso.

Desde el Ejecutivo sostienen que el fallo judicial omitió una “prohibición expresa del derecho al cobro” derivada de la condena penal y cuestionaron la interpretación del carácter alimentario del beneficio, uno de los argumentos centrales utilizados por los jueces para conceder la cautelar.

GD CP