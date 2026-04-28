Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó el cobro de sobornos y aseguró que empresarios declararon "bajo extorsión"

En el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó su descargo en la Causa Cuadernos, rechazó las acusaciones de asociación ilícita y cohecho pasivo, y centró su defensa en deslegitimar los testimonios de los empresarios arrepentidos. A lo largo de su declaración, negó haber recibido coimas y calificó los aportes de los colaboradores como "falsedades totales".

Según su versión, los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero realizaron sus confesiones bajo una supuesta presión del juzgado de instrucción. “Tengo referencia de que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción”, afirmó ante los jueces.

Allí, la estrategia de Jaime buscó desarmar el esquema de recaudación que la fiscalía, a cargo de Carlos Stornelli, dio por probado durante la instrucción. En su defensa, negó la existencia de un esquema de retornos del 5% sobre los subsidios al transporte ferroviario, aseguró que nunca se reunió con Aldo Roggio en su despacho para exigir pagos —y sugirió que el empresario sí mantenía encuentros con el entonces ministro Julio De Vido—, se refirió despectivamente a las anotaciones de Oscar Centeno como “las fotocopias”, y sostuvo que el sistema de pagos no permitía discrecionalidad ni demoras, ya que cualquier retraso hubiera paralizado el servicio ferroviario.

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La exmandataria niega la existencia de una asociación ilícita y apunta contra la legitimidad de las pruebas presentadas

El Tribunal Oral Federal 7 continúa el debate oral contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 30 acusados

El contraste con las confesiones empresariales aparece en las declaraciones de los imputados colaboradores. Aldo Roggio admitió haber pagado mensualmente y en efectivo el 5% de los subsidios recibidos por la explotación de Metrovías para garantizar el flujo de fondos estatales.

Simultáneamente, Gabriel Romero confesó el pago de 600 mil dólares a cambio de un decreto que prorrogara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, señalando a Jaime como el interlocutor inicial de la maniobra.

Ahí, en la misma audiencia, Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, mantuvo una línea defensiva idéntica. También negó haber actuado como recaudador y cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos originales. Al igual que su predecesor, Schiavi sugirió que los empresarios declararon en su contra para evitar la prisión efectiva durante la etapa de instrucción.

Tras concluir sus declaraciones, ambos exfuncionarios se negaron a responder preguntas del tribunal y de las partes, limitándose únicamente a las consultas de sus defensas técnicas. El juicio continúa su curso con la revisión de los tramos referidos a la adjudicación de contratos ferroviarios y el mantenimiento de vías navegables.

Este jueves 30, el Tribunal Oral Federal 7 retoma las audiencias de la Causa Cuadernos con la declaración de José López

Ricardo Jaime, quien padece un carcinoma, solicitó al tribunal ser trasladado a una cárcel en la provincia de Córdoba para estar cerca de su familia, mientras continúa cumpliendo su condena por la Tragedia de Once.

Por qué el testimonio de José López es el que más preocupa a la plana mayor del kirchnerismo

El juicio por la Causa Cuadernos ingresa esta semana en una de sus fases más determinantes: el jueves 30 de abril, el exsecretario de Obras Públicas, José López, deberá presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Su testimonio es considerado el más sensible para la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, debido a su rol estratégico dentro de la estructura de gobierno entre 2003 y 2015.

Sin embargo, López no es un acusado más: bajo la figura de imputado colaborador (arrepentido), su confesión previa detalló el funcionamiento interno de un sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de contratistas del Estado. En sus declaraciones ante la justicia, el exfuncionario señaló directamente a los niveles más altos de la jerarquía gubernamental como los organizadores de dicha maniobra.

Al momento, la figura de José López quedó marcada en la memoria social en 2016, cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares. Aquel evento fue el preámbulo de su posterior decisión de colaborar con la justicia en el expediente de los cuadernos.

El exfuncionario, detenido en 2016 mientras intentaba ocultar 9 millones de dólares, brindará su descargo tras las negativas de otros acusados como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en las audiencias previas

La expectativa de este jueves radica en si López ratificará o ampliará sus dichos sobre: el circuito de pagos de los empresarios de la construcción, la identidad de los funcionarios que coordinaban el retiro del efectivo y la vinculación directa de la familia Kirchner con la gestión de esos fondos.

Nueva ronda de testimonios y empresarios bajo la lupa

La declaración de López dará inicio a una extensa lista de 43 testimonios planificados por el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. En esta etapa se destacan otros nombres:

Juan José Luciano es empresario y se presentó como arrepentido, al admitir pagos para mantener concesiones viales.

Marcelo Marcuzzi es empresario e investigado por cohecho, y la fiscalía rechazó recientemente su pedido de sobreseimiento.

Miriam Quiroga fue secretaria de Néstor Kirchner y fue convocada para declarar sobre el movimiento de bolsos y la agenda oficial.

MV CP