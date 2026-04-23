Hidrovía del Paraná: claves de la licitación que busca mejorar la competitividad exportadora argentina

La hidrovía del Paraná vuelve al centro del debate económico tras el inicio de un nuevo proceso de licitación para su modernización. Según explicó Luis Zubizarreta, se trata de una infraestructura clave para el país: “la hidrovía es el río Paraná que a través del río de la Plata llega hasta el océano y le permite a la Argentina acercarse al mundo”.

El sistema resulta estratégico por su eficiencia logística: “permite que los grandes buques lleguen hasta puertos que están muy cerca de la producción”, lo que reduce costos y mejora la competitividad. En la actualidad, “el 80% del comercio exterior argentino pasa por este sistema”, lo que evidencia su relevancia.

Cómo funciona la licitación y el rol del sector privado

El proceso licitatorio contempla tres etapas o “sobres”. En el primero se evalúan antecedentes técnicos; en el segundo, el plan de obras; y en el tercero, la oferta económica. Zubizarreta detalló: “el tercer sobre va a ser el definitorio… van a presentar cuál es el valor de ese peaje” que cobrará la empresa concesionaria.

Una de las características centrales del esquema es que no requiere financiamiento estatal: “es a riesgo empresario… el Estado no va a poner un centavo”, subrayó. En cambio, el rol estatal será de control: “lo único que va a hacer va a ser controlar que hagan todas esas obras”.

El objetivo es claro: mejorar la navegabilidad para permitir el ingreso de buques de mayor porte. “que entren barcos más grandes… y que le demos muchísima más competitividad a nuestras exportaciones”, explicó.

Obras clave y beneficios para la economía

El principal desafío técnico es el dragado del río. Zubizarreta señaló que, si bien gran parte del Paraná es profundo, existen zonas críticas: “en esas curvas se depositan los sedimentos y se forman bancos”. Allí es donde se concentrarán las obras.

El proceso consiste en remover esos sedimentos para generar canales navegables: “poner un equipo muy especial que chupa ese barro y forma un canal”, detalló. Esto permitirá mejorar el flujo del comercio exterior y evitar demoras o limitaciones en la navegación.

Frente a las dudas sobre una posible pérdida de soberanía, el especialista fue contundente: “no, ninguna”, al ser consultado por riesgos de que la concesión quede en manos extranjeras. Y recordó que el modelo privado ya tiene antecedentes positivos: “antes de los 90… el sistema era un desastre porque no existía la infraestructura”.

En ese sentido, destacó que las empresas interesadas cuentan con la experiencia y el equipamiento necesario: “tienen el expertise, tienen el capital y tienen el conocimiento”.

