"Es suficiente. Chorros": el respaldo de Milei a Adorni y otro cruce con periodistas

Manuel Adorni llegó a la Cámara de Diputados este miércoles 29 con una causa judicial encima y casi 5.000 preguntas de los legisladores. El presidente Javier Milei se sentó en los palcos y lo escuchó hablar más de una hora. El jefe de Gabinete defendió la macroeconomía, negó haber cometido delitos y dijo que lo iba a probar en la Justicia. Cuando terminó, el presidente se levantó y se fue.

En el pasillo, un periodista le preguntó si lo que había dicho Adorni era suficiente. La respuesta fue breve y contundente, "¡Es suficiente. Chorros!" y siguió caminando. Fue una breve pero nueva embestida contra la prensa, luego de que el jueves el Gobierno decidiera cerrar la Sala de Prensa que funciona en la Casa Rosada, tras una denuncia de la Casa Militar contra el canal TN, al que acusaron de espionaje, por una filmacion en los pasillos de Balcarce 50.

La estrategia discursiva de Manuel Adorni en el Congreso y una defensa generalista sobre las acusaciones: "No cometí ningún delito"

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El problema con el "suficiente" de Milei es que depende de a quién se le pregunte. Para el oficialismo, Adorni cumplió, expuso, defendió la gestión y rechazó las acusaciones.

Sin embargo, para la oposición, no respondió casi nada de lo que importaba. De las más de 4.800 preguntas enviadas por los bloques parlamentarios, el Poder Ejecutivo contestó por escrito poco más de 2.100. Las más sensibles, que giraban en torno al presunto enriquecimiento ilícito, los viajes a Aruba y Punta del Este, los departamentos no declarados, el caso $LIBRA, recibieron, en su mayoría, remisiones a causas judiciales en trámite o derivaciones a respuestas anteriores sin sustancia.

La diputada Myriam Bregman había pedido precisiones sobre bienes que no figuran en su declaración jurada. Marcela Pagano, que impulsó la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal.

La Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca del 87% financiada por las propias vendedoras, dos jubiladas, y una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, pero nada de eso tuvo respuesta en el recinto. La estrategia del Gobierno fue clara, hablar de economía, evitar el barro judicial y, si la cosa se ponía difícil, escudarse en que "es un tema de la Justicia".

El patrón de Milei en el Congreso

No es la primera vez que Javier Milei convierte una jornada institucional en el Congreso en un episodio de confrontación. El 1° de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente habló durante casi dos horas con más de 20 insultos distintos hacia la oposición ("chorros", "delincuentes", "golpistas") en lo que debía ser un acto de rendición de cuentas y derivó en uno de “autobombo”.

Hoy repitió la fórmula, desde los palcos, interrumpió la exposición de Adorni a los gritos cuando legisladores de la izquierda criticaron el alineamiento del Gobierno con Israel y el Escudo de las Américas, "los asesinos son ustedes. 150 millones de personas mataron sus ideas", gritó con el rostro desencajado. La escena desplazó el foco de Adorni y el informe de gestión pasó a segundo plano.

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De todos modos, cuando comenzaron las preguntas de la oposición, Milei ya no estaba. Su presencia fue un claro gesto de apoyo a Manuel Adorni, pero su retirada rápida podría leerse como un intento de no quedar pegado a los problemas ajenos.

En paralelo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, observó desde el otro lado del pasillo a los periodistas que esperaban la salida del presidente, sin hacer ningún gesto.

La relación de Milei con el Congreso sigue siendo la de alguien que va cuando puede controlar el relato y se va cuando el relato se le escapa. Esta vez el relato duró exactamente lo que dura el discurso de su jefe de Gabinete.

RG / EM