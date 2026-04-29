Milei tildó de "asesinos" a los diputados de izquierda, cargo contra la prensa y festejó el discurso de Adorni en el Congreso

El presidente Javier Milei arribó junto a la totalidad de los ministros de su gabinete, al Congreso para apoyar a Manuel Adorni, quien presentó su primer informe de gestión. Durante el tiempo que permaneció en el Palacio Legislativo, se peleó con los diputados de izquierda, cargó contra la prensa y festejó el discurso del Jefe de Gabinete.

Una vez que Adorni ingresó al recinto, el grupo encabezado por Javier y Karina Milei se dirigió a los palcos. En ese momento tuvo sus primeras palabras publicas: frente a la consulta de los periodistas acreditados: “Presidente, ¿Adorni es corrupto?”, gritó "ustedes son corruptos".

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Una vez ubicado en el palco de la presidencia del Congreso, celebró cada "hito de gobierno" que Adorni fue leyendo en su discurso. Aplausos, gritos y hasta dedicatorias en cada pausa del discurso.

A medida que la tensión iba en aumento, se cruzó con algunos diputados de la oposición, en particular con los referentes de izquierda. Solo tuvo un gesto de amabilidad con el diputado Cristian Ritondo, titular del Pro.

Javier y Karina Milei en el palco presidencial del Congreso

El primero de los cruces fue con el legislador peronista Aldo Leiva, que hizo un gesto de "tres" con los dedos, en referencia al 3% de las supuestas coimas de la causa de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente respondió al grito de "no entendés nada", mientras Karina soló observó la escena.

Más tarde, el mandatario se cruzó con la diputada nacional Myriam Bregman, que le gritó desde su banca. El presidente sostuvo "sus ideas mataron a 150 millones de personas. ¡Ustedes son los asesinos!”". mientras observaba hacia el sector de la izquierda.

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Durante el discurso que leyó el Jefe de Gabinete, Milei realizó gestos y chicanas desde el palco dirigidas a la oposición. Al finalizar el informe de gestión, el presidente se puso de pie para aplaudir, lo que hizo que todos sus miembros y diputados siguieran en la sintonía.

El Jefe de Estado se retiró del palco presidencia al canto de “¡Presidente, Presidente!”, lanzando besos al bloque de Unión por la Patria y gestos de "baile" con la mano.

Al salir del recinto volvió a cruzar a los periodistas acreditados. A la pregunta sobre si era suficiente el discurso de Adorni para aclarar los cuestionamientos de su patrimonio, el Presidente de la Nación afirmó: "es más que suficiente, el caso esta cerrados, chorros, corruptos".

El presidente celebró cada "hito de gobierno" que Adorni fue leyendo en su discurso

A Milei lo acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el ministro de Defensa, Carlos Presti.