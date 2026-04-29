Hay tensión entre Javier Milei y Mauricio Macri porque quieren lo mismo

Hay tensión entre Javier Milei y Mauricio Macri; siempre la hubo. La tensión ocurre generalmente no cuando las personas quieren cosas distintas, sino cuando quieren lo mismo.

Si yo quiero ir a Mar del Plata y Carlitos quiere ir a Rosario, no hay ninguna tensión. Pero si los dos queremos ir a Mar del Plata, ahí está la tensión: es él o yo. Estas tensiones son naturales en la política, sabiendo que los políticos aspiran a lo mismo: obtener el poder.

En el caso del presidente Milei, está claro que él aspira a una reelección. Y Macri hace estos movimientos —a veces misteriosos y encriptados, bastante típicos de él— respecto de su futuro. No se sabe si está promoviendo un candidato, si está buscando uno por fuera de las filas clásicas de la política, o si está jugando con la eventualidad de ser él mismo el candidato en el futuro. Me parece un gran aporte, con independencia de cómo le vaya.

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Macri medita una decisión mientras el PRO y el círculo rojo presionan para que juegue

Todo esto parte de que ambos estuvieron presentes en la cena de la Fundación Libertad, donde el presidente Milei ofreció una conferencia bastante controvertida y no se saludaron. No se sabe si por una cuestión logística o deliberadamente.

El "electrocardiograma" de Milei y la carrera electoral

De hecho, el presidente presentó un conjunto de críticas a la política económica anterior a él e incluyó al PRO y a la gestión de Macri. Lo loco del caso es que los funcionarios que manejaban la economía de Macri son los mismos que manejan la economía de Milei, básicamente Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Cosas de la vida.

Son las contradicciones clásicas que presenta la vida política en cualquier país. Así que veremos cómo sigue esta historia; Macri se va de viaje y, dentro de pocos días, seguramente todo quedará congelado hasta después del Mundial.

Más furia y ortodoxia: la receta de Milei para salir del laberinto

Yo entiendo que la carrera electoral está muy adelantada —adelantada la campaña inclusive—, que va a empezar después del Mundial, si bien falta mucho tiempo. Pero eso debe ser un síntoma de algo; debe ser que muchos políticos ven que a Milei no le va bien, que eventualmente no va a recuperarse y que es el momento de empezar a pensar en una candidatura.

Milei es un electrocardiograma que sube y baja; ahora está un poco en baja, pero quién sabe cuál es su destino. Tal vez sube y este impulso político se aplaca.

MEG/ff