Paro total en la UBA: docentes y no docentes cruzan a Capital Humano y llaman a una nueva Marcha Federal

La tensión entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno Nacional alcanzó un nuevo pico de intensidad. Este miércoles, la casa de altos estudios se verá afectada por un paro total de actividades decretado por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), en respuesta a las recientes declaraciones del Ministerio de Capital Humano.

La medida de fuerza surge como reacción directa a lo que los sindicatos calificaron como un “provocador comunicado” emitido por la cartera que conduce Sandra Pettovello. En dicho texto, el Gobierno responsabilizó a los trabajadores por no garantizar el derecho a la educación debido a las reiteradas huelgas, solicitando además un "plan de contingencia" para las aulas.

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El rechazo al "cinismo" oficial y la crisis salarial

Desde los gremios universitarios no tardaron en responder con dureza. A través de un comunicado conjunto, señalaron que, desde el inicio del mandato de Javier Milei, el Ejecutivo ha desarrollado una “política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las Universidades Públicas”.

“Con su acostumbrada dosis de cinismo, el Gobierno solicita un plan de contingencia mientras profundiza la crisis de la educación superior con definiciones unilaterales de salarios que pierden mes a mes contra la inflación”, denunciaron las organizaciones.

Asimismo, recordaron que existe un incumplimiento absoluto de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual ya cuenta con dos ordenamientos de la justicia para ser ejecutada, pero que continúa siendo ignorada por la administración central.

Cruces directos con Sandra Pettovello

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue uno de los más críticos ante la postura del Ministerio de Capital Humano. “Repudiamos y rechazamos el comunicado donde se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra Sandra Pettovello”, sentenció el dirigente.

Cagnacci instó a la funcionaria a abandonar la comunicación por redes sociales y centrarse en la gestión institucional: “Debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”.

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Hacia la Cuarta Marcha Federal Universitaria

Más allá del paro de 24 horas previsto para este miércoles, la comunidad educativa ya mira hacia el horizonte del próximo mes. Los gremios ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para el 12 de mayo.

Desde ADUBA y APUBA invitaron a toda la sociedad a sumarse a la movilización, bajo la convicción de que es necesario “preservar y fortalecer esta institución central” frente al recorte presupuestario y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

MEG