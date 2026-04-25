Desde el lunes 20 de abril, las urnas de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires se abrieron para renovar la conducción de los Centros de Estudiantes y los Consejos Directivos. Mas de 300.000 estudiantes participaron esa esa puja electoral, y las noticias que va dejando el escrutinio exponen marcadas diferencias entre facultades.

El dato saliente es que el 'reformismo' consolidó su avance en la UBA y amplió su presencia en varias de las facultades con mayor peso político: se impuso en ocho de las trece unidades académicas y reforzó de esa manera su lugar en los principales espacios de representación estudiantil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En algunas facultades, lo del reformismo fue directamente paliza. Como ejemplo, el Odontología, la lista reformista AFO se impuso con el 92% de los votos, conservando el control total del centro de estudiantes. En Farmacia y Bioquímica, el resultado fue similar. Nuevo Espacio y la JUP alcanzaron el 84%, consolidaron la conducción del centro y se quedaron con los cuatro consejeros estudiantiles, desplazando al Partido Obrero, que hasta ahora conservaba la representación por la minoría.

La UBA sigue entre las 50 mejores del mundo

En Medicina, Nuevo Espacio obtuvo el 72% y amplió su ventaja sobre El Torrente, la expresión de La Cámpora, que quedó relegada al 15%. En Económicas, el mismo sello reformista cosechó el 73%, muy por encima de Proyecto, la lista camporista, que apenas alcanzó el 9%.

Por su lado, La Cámpora logró conservar algunos de sus bastiones, como Arquitectura, donde El Módulo se impuso con el 54% frente al 40% de Dale FADU, y también Exactas, donde Identidad Exactas terminó primera con el 36%, seguida por La Mella con el 23% y el reformismo más relegado, con 17%. Sin embargo, perdió en Sociales, ante la UES que volvió a ganar el centro de estudiantes por apenas un 2% de diferencia.

La izquierda sufrió su peor elección en años. La fuerza perdió Veterinaria, el único centro que todavía conducía. AFV, la lista reformista, se impuso con el 47% frente al 36% de EVET, la histórica conducción de izquierda, y al 15% de La Tropilla, referenciada en La Cámpora, quedando así sin control de ningún centro de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.

En paralelo, las agrupaciones libertarias volvieron a mostrar su debilidad en el escenario universitario. Aunque lograron presentar listas en apenas cuatro facultades, no consiguieron imponer candidatos ni obtener representación en ninguno de los órganos estudiantiles.

El Frente Reformista, la coalición integrada por radicales, peronistas, socialistas e independientes, retuvo las conducciones de Económicas, Medicina, Derecho, Odontología, Farmacia, Ingeniería y Psicología, y protagonizó además el resultado más resonante de la elección al quedarse con Veterinaria, donde se impuso tanto en el Centro de Estudiantes como en el Consejo Directivo y puso fin a 28 años de hegemonía de la izquierda.

Para la Justicia, el decreto de Javier Milei es "inaplicable" y el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

También avanzó en dos frentes clave. En Medicina, le arrebató a La Cámpora la representación por la minoría, mientras que en Farmacia desplazó al Partido Obrero de ese lugar. El resultado consolidó así no solo una victoria territorial, sino también un avance en los espacios de poder institucional dentro de la universidad.

Del otro lado, el oficialismo no logró traducir su visibilidad nacional en volumen electoral dentro de la UBA y quedó sin consejeros ni cargos representativos, en Ingeniería, Medicina, Económicas y Sociales, que fueron las únicas facultades donde pudo presentarse.

Desde la Universidad señalaron que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y remarcaron el alto nivel de participación estudiantil. Las nuevas autoridades asumirán en las próximas semanas.

Los resultados

FARMACIA Y BIOQUIMICA

Nuevo Espacio y JUP (REFORMISTAS): 84%

Antídoto (PARTIDO OBRERO) :5%

INGENIERÍA

MLI (Independientes) 33%

JUP (Peronismo no k) 25%

Nueva ingeniería (Reformismo) 17%

Somos libres (libertarios) 17%

ODONTOLOGÍA

AFO (Reformistas): 92%

V Par (Partido Obrero): 6,8%

VETERINARIA

AFV (reformistas): 47%

Evet (Izquierda): 36%

La tropilla (La Cámpora): 15%

PSICOLOGíA

EDI (Reformistas): 49%

Impulso (Mella + Cámpora): 33%

Partido Obrero: 12%

DERECHO

Frente Reformista (Franja Morada + Nuevo Derecho): 53%

La Cámpora: 38%

Mismo resultado que la elección de 2022.

ECONÓMICAS

Nuevo Espacio (Reformistas): 73%

Proyecto (Cámpora): 9%

Somos libres (libertarios): 6%

MEDICINA

Nuevo Espacio (Reformistas): 72%

El Torrente (Cámpora): 15%

Somos libres (Libertarios): 6%

ARQUITECTURA

El Módulo (La Cámpora): 54%

Dale Fadu (Reformistas): 40%

EXACTAS

Identidad exactas (Cámpora): 36%

FEM (La Mella): 23%

Espacio Exactas (Reformistas): 17%

Izquierda al frente: 6%

FILOSOFÍA

1ro en ambas elecciones "El Colectivo", Mella + Cámpora y otros grupos k, 40% aprox

2do La Izquierda al Frente (FIT) 30% aprox

3ro FEI, agrupacion reformista, 15% en Consejo, algo menos en Centro

SOCIALES

UES (Peronismo no K ): 35%

La 15 (Cámpora + Mella): 33%

Alternativa Académica: 14%

AGRONOMÍA

LAI (Independientes): 45%

ATP (Cámpora + Fana): 34%

Cambium (Mella): 11%

Partido Obrero: 8%

RG/HB