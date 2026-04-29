Galería de fotos: todas las imágenes de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes ante el Congreso de la Nación su primer informe de gestión, en el cual detalló los ejes centrales de la administración libertaria y las denuncias sobre su patrimonio. La sesión contó con el apoyo de Javier Milei, casi todo el gabinete nacional y militantes oficialistas.

Javier Milei y Karina Milei desde el palco del Congreso

Adorni y Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina

Adorni y Luis Caputo, ministro de Economía

Diego Santilli, ministro del Interior; y Federico Sturzenegger

El Frente de Izquierda: Romina Del Plá y Nicolás Del Caño

Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados

Javier y Karina Milei

Manuel Adorni

Milei y su Gabinete Nacional

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