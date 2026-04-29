Galería de fotos: todas las imágenes de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes ante el Congreso de la Nación su primer informe de gestión, en el cual detalló los ejes centrales de la administración libertaria y las denuncias sobre su patrimonio. La sesión contó con el apoyo de Javier Milei, casi todo el gabinete nacional y militantes oficialistas.
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