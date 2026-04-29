Galería de fotos: todas las imágenes de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

miércoles 29 de abril de 2026
Manuel Adorni en el Congreso 29042026
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GESTIÓN NACIONAL

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El jefe de Gabinete, se presentó en el Congreso para brindar su primer informe de gestión. La sesión contó con la asistencia del presidente, diputados, senadores y el gabinete nacional

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes ante el Congreso de la Nación su primer informe de gestión, en el cual detalló los ejes centrales de la administración libertaria y las denuncias sobre su patrimonio. La sesión contó con el apoyo de Javier Milei, casi todo el gabinete nacional y militantes oficialistas.

Diputados Congreso 29042026
Javier Milei y Karina Milei desde el palco del Congreso
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Adorni y Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina
Diputados Congreso 29042026
Adorni y Luis Caputo, ministro de Economía
Manuel Adorni en el Congreso 29042026
Diego Santilli, ministro del Interior; y Federico Sturzenegger
Manuel Adorni en el Congreso 29042026
El Frente de Izquierda: Romina Del Plá y Nicolás Del Caño
Congreso Javier Milei. Diputados 29042026
Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados
Congreso Javier Milei. Diputados 29042026
Javier y Karina Milei
Congreso Javier Milei. Diputados 29042026
Manuel Adorni
El presidente Javier Milei 29042026
Milei y su Gabinete Nacional

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Manuel Adorni en el Congreso 29042026

Congreso Javier Milei. Diputados 29042026

Congreso Javier Milei. Diputados 29042026

Diputados Congreso Final 29042026

Diputados Congreso Final 29042026

Diego Santilli saludó a Manuel Adorni tras haber recibido un cumplido del funcionario: 'Mis felicitaciones al Ministro de Interior'

Diputados Congreso Final 29042026

BGD

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