México dice que servicios de inteligencia EE.UU. colaboraron en la captura de Flores Silva

México contó con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses para detener a un presunto líder de un cártel por cuya captura se ofrecía una recompensa de US$5 millones, aunque las autoridades subrayaron que ningún agente extranjero participó sobre el terreno en la operación.

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Las autoridades distinguieron el martes entre la detención de Audias Flores Silva, miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación, y una redada antidroga anterior en el estado de Chihuahua, tras la cual dos agentes de la CIA fallecieron en un accidente de tráfico.

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“Más que una participación de EE.UU., se trató de un intercambio de información”, declaró el secretario de Defensa, Ricardo Treviña Trejo, durante una rueda de prensa en la que las autoridades detallaron la detención de Flores Silva el lunes. “Es muy diferente tener un intercambio de información, tal y como permite la ley, a tener agentes sobre el terreno”.

Las muertes de los funcionarios estadounidenses tras la operación de Chihuahua reavivaron las tensiones en materia de seguridad entre la administración Trump y el gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró posteriormente que no se había informado a los funcionarios de seguridad mexicanos de la presencia de agentes extranjeros, lo que calificó de clara violación del protocolo.

Aun así, el uso de la inteligencia estadounidense pone de relieve los continuos esfuerzos por cooperar en materia de seguridad, mientras el presidente Donald Trump presiona a México para que intensifique su lucha contra el narcotráfico.

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Flores Silva, conocido como “el Jardinero”, era buscado por delitos que incluían el tráfico de drogas. Estados Unidos también lo había acusado de liderar una estafa que despojaba a ciudadanos estadounidenses retirados de sus ahorros.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que Flores Silva supervisaba las operaciones a lo largo de la costa del Pacífico y había sido jefe de seguridad y principal aliado de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cartel conocido como “El Mencho”, abatido en una operación mexicana en febrero.

Las autoridades también capturaron al mano derecha de Flores Silva durante la operación, un hecho que García Harfuch calificó de duro golpe para las operaciones del cártel.

César “N”, conocido como “Guero Conta”, estaba a cargo de la compra de aeronaves, lideraba una red de extorsión e invertía en productores de tequila para el cártel, dijo Treviña.

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A principios de este año, en la zona donde operaba Flores Silva, las autoridades detuvieron al alcalde de Tequila por una red de extorsión que incluía un intento de chantajear a Becle, el fabricante de tequila más antiguo del mundo. Se le acusó de cometer delitos en colaboración con el cártel.

No se han producido bloqueos de carreteras, una forma habitual de protesta de los grupos criminales, tras las detenciones, dijo Treviña, y añadió que ningún agente resultó herido durante la operación.

GZ