El bloqueo en el Estrecho de Ormuz estanca la guerra entre Trump e Irán

La guerra está como paralizada; no hay guerra, no hay paz. Está concentrada en una disputa respecto del Estrecho de Ormuz y ahí quedó el asunto. Hubo unas negociaciones que fracasaron en Pakistán; la última fue un papelón porque los paquistaníes y los iraníes se fueron antes de que llegaran los americanos, un desplante que derivó en un comentario muy adverso que hizo el canciller alemán Friedrich Merz sobre Estados Unidos. Dijo: “Están fracasando, están siendo humillados”, a lo que Donald Trump respondió: “Usted no sabe de lo que habla”.

Estamos viviendo como nunca en la historia reciente tensiones, trifulcas, insultos y agravios entre mandatarios de países occidentales. Es un fenómeno probablemente derivado de Trump.

Hubo una oferta iraní: “Bueno, yo te abro el estrecho, ustedes se retiran del control que tienen sobre los puestos en Ormuz y la cuestión nuclear queda para otro momento”. Naturalmente, Trump no aceptó esa oferta y, por lo tanto, la guerra está bloqueada.

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Anoche, Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado contra el régimen de Irán a través de Ormuz, lo cual pone a la economía mundial en una situación muy complicada.

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La guerra en Medio Oriente amenaza con un colapso financiero

La consultora Eurasia Group, conducida por Ian Bremmer, en una publicación señaló que no se ve una solución rápida para la guerra, que hay miles de barcos que están atascados todavía y que el Banco Mundial prevé una catástrofe económica como consecuencia de esto.

Ayer, en este contexto de bloqueo, como Trump no pudo avanzar —porque para avanzar, bloquear Ormuz y capturar el uranio enriquecido de los iraníes tendría que desembarcar en Irán, cosa que políticamente no puede hacer; tendría que enviar una invasión o producir un ataque masivo, como lo anunció hace un tiempo y finalmente no lo pudo hacer—, entonces se estancó, como fue advertido por todos los especialistas. Quedó en un pantano y, como no puede salir, congeló las cosas.

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Superpetroleros, yates rusos y el fracaso del cerco militar

Trump está tan bloqueado que algunos países deben estar hablando con los iraníes. Un superpetrolero japonés, uno de los barcos más grandes del mundo llamado Idemitsu Maru, que traslada 2 millones de barriles de petróleo, atravesó el estrecho de Ormuz sin problemas; tal vez haya pagado un peaje a los iraníes. Pero en algún momento, especialmente los países asiáticos necesitan el petróleo.

También pasó un superyate llamado Nord, que es propiedad de Alexei Mordashov, el dueño de una compañía llamada Severstal —una compañía rusa siderúrgica muy importante—, también pasó por Ormuz sin inconvenientes, sin que lo afectaran las minas, los drones ni las lanchas de acción rápida, justo cuando los iraníes se juntaron con Vladimir Putin en San Petersburgo.

LT