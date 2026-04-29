Donald Trump y Xi Jinping se encaminan hacia una cumbre el próximo mes con un deseo compartido de estabilizar los vínculos. Esa calma está siendo puesta a prueba mientras ambos líderes se apresuran a reforzar vulnerabilidades estratégicas en torno al petróleo iraní y la inteligencia artificial.

La administración Trump ha intensificado el escrutinio sobre los vínculos de Pekín con Teherán en la última semana, sancionando a una de las mayores refinerías privadas de China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido que los bancos chinos podrían enfrentar sanciones secundarias si China sigue apuntalando los ingresos del régimen clerical, mientras su departamento volvió a instar el martes a las instituciones financieras a mantenerse al margen de actividades vinculadas con Irán.

Sumando tensiones, Pekín bloqueó el lunes la oferta de US$2.000 millones de Meta Platforms Inc. por la startup de inteligencia artificial Manus, en su movimiento más contundente hasta ahora para mantener tecnología de punta dentro de sus fronteras. China también anunció nuevas regulaciones este mes para asegurar su dominio manufacturero, apuntando a empresas extranjeras por trasladar cadenas de suministro fuera del país o cumplir con controles de exportación de Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Microsoft y OpenAI reescriben su alianza: fin de la exclusividad y apertura a nuevos socios

“Estados Unidos y China son como dos placas tectónicas que se empujan entre sí”, dijo Ben Kostrzewa, abogado de comercio internacional en Hogan Lovells y exfuncionario comercial de Estados Unidos. “La relación puede parecer estable incluso cuando la presión entre ambos está aumentando, pero hay muchos puntos en los que esto podría estallar”.

En las semanas finales antes de la cumbre, Washington y Pekín están utilizando la ventana de negociación para blindar sus cadenas de suministro, asegurar propiedad intelectual crítica y construir ventaja.

Para Xi, exhibir fortaleza en el sector tecnológico de China reduce la capacidad de Trump de usar el acceso a chips avanzados de Estados Unidos como herramienta de negociación. Pero el bloqueo de Estados Unidos en el golfo Pérsico también está generando un punto de presión para Pekín, intencional o no, ya que China recibe más gas natural licuado a través de Ormuz que cualquier otro país y depende de Medio Oriente para cerca de 40% de sus importaciones de petróleo.

El líder republicano, por su parte, llega a la cumbre aparentemente sin poder poner fin a la guerra en Irán, una situación que el líder de Alemania dijo que había “humillado” a Estados Unidos. Cortar el flujo de petróleo iraní hacia compradores chinos —que adquieren cerca de 90% de sus exportaciones— podría ayudar a presionar a la República Islámica a volver a la mesa de negociación.

México define su grado de inversión: Moody’s evalúa si mantiene o recorta la nota

La Casa Blanca se negó a comentar sobre posibles sanciones a bancos chinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha instado a Estados Unidos a “dejar de imponer sanciones de forma arbitraria y de utilizar jurisdicción extraterritorial”.

Aunque las maniobras de ambas partes están elevando la fricción, no hay señales por ahora de que la cumbre se retrase por segunda vez, dijo Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad Fudan en Shanghái.

“No estamos contentos con algunas de las cosas que están ocurriendo, pero eso no significa que consideremos que sea motivo para posponer la visita”, dijo Wu, quien previamente asesoró al Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El fracaso de Trump para abordar las preocupaciones centrales de China “de una manera satisfactoria” sería más probable que altere los planes, agregó.

“Ante todo, eso significa Taiwán”, dijo Wu, al señalar las ventas de armas de Estados Unidos a la democracia autogobernada reclamada por Pekín como un tema clave.

La semana pasada, el viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Francois Wu, dijo que la isla estaba preocupada por ser puesta “en el menú” en la reunión del próximo mes. Taiwán intenta actualmente aprobar un presupuesto militar especial que le permitiría comprar más armas a Washington, algo que Xi ha advertido a Trump manejar con “máxima cautela”.

El petróleo aumenta ante el estancamiento de negociaciones de paz entre EEUU e Irán

Carrera tecnológica

Cuando Xi se reunió con Joe Biden en una cumbre de líderes en Perú en 2024, ambos destacaron la necesidad de reforzar la cooperación internacional en inteligencia artificial. Si bien la carrera global por tecnologías de frontera probablemente estará en la agenda el próximo mes, parece que la competencia marcará esas conversaciones tanto como la cooperación.

Subrayando ese mensaje, el Politburó chino reiteró los llamados de Xi a la autosuficiencia tecnológica en su reunión de abril, según un comunicado del martes, al pedir control de las cadenas de suministro y la implementación total de un plan para adoptar agresivamente la inteligencia artificial.

La decisión de China de bloquear el acuerdo de Manus mostró que Pekín ha despertado al hecho de que el país está empezando a generar startups e innovaciones que otros países quieren adquirir, dijo Kendra Schaefer, socia y directora de investigación de políticas tecnológicas en Trivium China.

“Pekín ha pasado las últimas décadas reconfigurando su ecosistema de innovación para cultivar startups innovadoras; si esa inversión a largo plazo simplemente beneficia a un rival estratégico, eso es una pérdida neta para China”, dijo.

China ha defendido su decisión sobre Manus, afirmando el martes que “revisa la inversión extranjera y toma decisiones relevantes de acuerdo con las leyes y regulaciones”.

Militar de EE.UU. ganó más de US$400.000 apostando sobre captura de Maduro

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que la medida china contra Meta es “coherente con la histórica interferencia del gobierno chino en transacciones comerciales normales” y prometió defender a las empresas tecnológicas de Estados Unidos “contra cualquier interferencia extranjera indebida”.

También hay presión desde el Capitolio. Un impulso bipartidista para cerrar vacíos legales que permiten que tecnología avanzada de Estados Unidos fluya hacia China está ganando fuerza en el Congreso, impulsado en parte por la inquietud ante la decisión de Trump de permitir ventas de chips avanzados a China, una medida adoptada pese a objeciones de asesores más duros.

La ley MATCH busca impedir que fabricantes chinos de chips accedan a equipos avanzados de fabricación de semiconductores, incluso de socios aliados. A diferencia de acciones ejecutivas, trasladaría el control de decisiones de exportación desde la Casa Blanca al Congreso, limitando efectivamente lo que Trump podría ofrecer a Xi en la mesa de negociación.

DeepSeek presenta nuevo modelo de IA para competir con rivales como Google y Anthropic

El proyecto, de aprobarse, probablemente provocará una fuerte represalia de Pekín, que ha invertido enormes recursos en desarrollar semiconductores avanzados propios.

Funcionarios chinos han expresado preocupación por recientes medidas de Estados Unidos.

“Lo que Estados Unidos ha estado haciendo con respecto a China puede no ser muy útil para el desarrollo saludable de la relación entre China y Estados Unidos”, dijo Chen Xu, diplomático chino de alto rango. En un evento de prensa en Pekín el lunes, citó lo que describió como interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China, daño a sus intereses y sanciones unilaterales contra empresas chinas.

Sin embargo, la administración Trump ha señalado que estabilizar los vínculos no se hará a costa de su agenda económica, incluidos los esfuerzos por abordar desequilibrios comerciales. En una rueda de prensa en la Casa Blanca el 15 de abril, Bessent adoptó un tono positivo pero firme sobre las próximas conversaciones.

“Espero una gran estabilidad en la relación”, dijo. “Pero eso no significa que nuestro déficit comercial no pueda seguir reduciéndose”.