Trump le exige a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel por bromas “despreciables”

El presidente Donald Trump instó a ABC, de Walt Disney Co., a que despida de inmediato al presentador nocturno Jimmy Kimmel tras lo que calificó como un “despreciable llamado a la violencia” en una emisión del 23 de abril.

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Las declaraciones del mandatario, publicadas en su plataforma Truth Social, replican lo expresado anteriormente el lunes por la primera dama Melania Trump, quien exhortó a ABC a “tomar una postura” después de que el conductor realizara un monólogo la semana pasada que, según afirmó, difundía “odio y violencia”.

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Durante la emisión del jueves por la noche de Jimmy Kimmel Live!, el comediante realizó una parodia de la próxima Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Sugirió que el pedófilo convicto Jeffrey Epstein presentó al presidente Donald Trump y a su esposa y dijo: “Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como de viuda en espera”.

Los chistes fueron considerados de mal gusto a la luz del intento de asesinato ocurrido en la cena dos noches después. ABC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En septiembre, Kimmel fue suspendido durante varios días tras los comentarios que hizo en torno al asesinato del activista político Charlie Kirk. Antes de la suspensión, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, había señalado que las licencias de las estaciones de televisión estaban en riesgo debido a esas declaraciones.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio”, aseveró la primera dama el lunes en una publicación en X. “¿Cuántas veces permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?”