Argentina busca importar GNL para el invierno en un mercado presionado por la guerra

Argentina busca comprar cargamentos de gas natural licuado para su próxima temporada invernal de calefacción, lo que aumentará la demanda en un mercado ya afectado por la guerra en Irán.

La empresa estatal Energía Argentina S.A. evalúa adquirir hasta 20 cargamentos de GNL hasta octubre para el invierno del hemisferio sur, según operadores familiarizados con el asunto. La semana pasada, la compañía, conocida como Enarsa, solicitó comprar tres cargamentos para la segunda mitad de mayo. A principios de este mes, la firma adquirió su primer cargamento del año. Las temperaturas invernales en la región comienzan en mayo y normalmente se extienden hasta septiembre.

Un portavoz de la secretaría de Energía de Argentina, que dirige a Enarsa en la adquisición de combustible, no respondió a una solicitud de comentarios.

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Los operadores siguen de cerca la demanda de GNL, ya que el suministro desde Catar y Emiratos Árabes Unidos se ha visto afectado por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y los daños sufridos en marzo por la terminal de exportación de Catar en Ras Laffan. El consumo de calefacción en Argentina coincide con un momento en que compradores de Asia y del hemisferio norte están adquiriendo este combustible para reemplazar suministros interrumpidos y cubrir la demanda máxima de refrigeración en verano.

Las importaciones argentinas de GNL han venido disminuyendo durante varios años a medida que aumenta la perforación en la formación de shale de Vaca Muerta y se construyen gasoductos para transportar el gas hacia centros industriales y residenciales.

A largo plazo, Argentina se encamina a convertirse en exportador de GNL, aunque aún podría necesitar importar para cubrir picos de demanda invernal. Enarsa importó 24 cargamentos de GNL en 2025, entre abril y agosto, según datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg.

Si bien la restricción de la oferta derivada de la guerra podría elevar los precios para Argentina en las próximas licitaciones, se espera que el impacto en la balanza comercial energética del país se compense con mayores ingresos por exportaciones de petróleo de shale.

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