La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la provisión de gas de cara al próximo invierno y advirtió por el impacto que el costo del Gas Natural Licuado (GNL) podría tener sobre la actividad fabril, en un contexto de mayor demanda estacional y volatilidad internacional de los precios energéticos.

El planteo fue realizado durante la reunión mensual de la Junta Directiva de la entidad, donde los industriales analizaron la coyuntura económica, la evolución de la actividad, la situación de los distintos sectores productivos y el abastecimiento energético. El tema central fue la necesidad de garantizar previsibilidad para el suministro de gas durante los picos de consumo invernal, por su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos.

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La advertencia de la UIA llega en una semana en la que ya se registraron las primeras señales de tensión sobre el sistema gasífero. Como publicó PERFIL, desde este martes 28 de abril Metrogas y Naturgy restringieron la venta de GNC en estaciones de servicio del AMBA que operan con contratos interrumpibles, con el objetivo de priorizar el consumo residencial ante la primera ola de frío.

En paralelo, el Gobierno venía impulsando un nuevo esquema para la importación y comercialización de GNL, con mayor participación del sector privado. La Secretaría de Energía había informado en enero que la medida respondía a la falta de capacidad suficiente de transporte para que todo el gas disponible en cuenca llegue a los principales centros de consumo, especialmente AMBA y Litoral, por lo que en invierno sigue siendo necesario complementar con GNL.

Sin embargo, el escenario se volvió más complejo por la suba de los precios internacionales y las tensiones geopolíticas. La importación de GNL para este invierno continuaría finalmente en manos de Enarsa, luego de que el Gobierno dejara en suspenso el traspaso pleno de la operatoria al sector privado por la volatilidad de los precios internacionales.

En ese marco, la UIA repasó las gestiones realizadas durante el último mes y los cambios recientes en el esquema de abastecimiento. La entidad mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, donde transmitió su inquietud por la provisión de GNL durante los picos de demanda y por el costo que debería afrontar la industria.

Desde la central fabril remarcaron que el debate no se limita a una cuestión tarifaria, sino que involucra la continuidad de la producción. En sectores intensivos en energía, un salto en el costo del gas puede afectar márgenes, decisiones de producción y competitividad, especialmente en un contexto en el que la recuperación industrial todavía muestra señales desparejas.

Por eso, la UIA presentó una propuesta para adoptar medidas transitorias que permitan atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial. El objetivo, según la entidad, es preservar los niveles de producción durante los meses de mayor exigencia para el sistema energético.

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Durante la reunión, el Centro de Estudios de la UIA (CEU) también presentó un diagnóstico sobre la actividad. Para marzo, anticipó una posible recuperación mensual de la producción industrial de 5% sin estacionalidad y un crecimiento interanual estimado de 3,6%.

De todos modos, la entidad aclaró que buena parte de esa mejora interanual se explica por una baja base de comparación frente a marzo de 2025. Según el informe, el primer trimestre cerraría con una caída de 2,7% interanual, mientras que la industria continúa en niveles inferiores a los de años previos.

El análisis sectorial mostró una dinámica heterogénea. Algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía exhibieron mejoras, pero otros sectores siguen afectados por la debilidad de la demanda y el aumento de la competencia importada. Entre los más comprometidos, la UIA mencionó a textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable.

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En materia financiera, la Junta destacó la baja de las tasas de interés para empresas, aunque expresó preocupación por el aumento de la morosidad. Ese dato aparece como una señal de alerta para las pymes industriales, que enfrentan una combinación de menor demanda, presión de costos y dificultades para recomponer capital de trabajo.

Envases, Mercosur y agenda internacional

La reunión de la UIA también abordó la agenda ambiental. La Junta fue informada sobre los avances en gestión de envases, a partir del trabajo conjunto de la entidad con 17 cámaras sectoriales. Según detallaron, se elaboraron 14 lineamientos para una ley de presupuestos mínimos, con foco en una regulación ambiental efectiva y económicamente viable.

El documento promueve criterios de gradualidad y razonabilidad, participación activa del sector privado, roles claros entre los distintos niveles de gobierno y mecanismos que eviten la creación de tributos específicos. También busca fomentar la valorización de residuos y la inversión en sistemas de gestión eficientes.

En el plano internacional, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, informó sobre su participación junto a otros directivos de la entidad en una reunión de alto nivel entre las uniones industriales del Mercosur y la Confindustria de Italia. El encuentro estuvo orientado a fortalecer vínculos productivos, promover asociaciones entre empresas, impulsar transferencia tecnológica y fomentar nuevas inversiones, en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

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