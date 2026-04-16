Proyecto de GNL en Bahía Blanca: la obra que busca transformar la matriz productiva argentina

El desarrollo de la cuenca neuquina alcanzó un punto de inflexión con la aceleración de los proyectos de infraestructura para el Gas Natural Licuado (GNL). Según datos de Bloomberg y proyecciones de consultoras energéticas internacionales, las exportaciones de hidrocarburos de Vaca Muerta podrían equiparar los ingresos del complejo sojero hacia el cierre de 2026. Este cambio estructural posiciona a la energía como el segundo gran motor de divisas de la Argentina, reduciendo la exposición histórica a las oscilaciones de los precios agrícolas y los ciclos climáticos.

¿Cuándo estará listo el oleoducto de Vaca Muerta?

La construcción de la planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca aparece como el eje central de esta transformación. El proyecto demanda una inversión de miles de millones de dólares y requiere la participación de consorcios internacionales para escalar la producción. Reuters informó que la capacidad de procesamiento proyectada permitiría despachar buques de gran calado hacia Europa y Asia de manera regular. La magnitud de la obra se compara con los desarrollos de infraestructura más importantes de la historia económica argentina reciente.

"El potencial de Vaca Muerta no tiene techo si logramos evacuar el gas hacia los mercados globales", señaló una fuente del sector citada por el Financial Times al analizar las proyecciones de inversión extranjera directa. La cuenca ya no solo abastece el mercado interno, sino que genera excedentes que hoy encuentran un cuello de botella en el transporte. La planta de GNL es la llave técnica para que el fluido deje de ser un recurso regional y se convierta en un commodity global transaccionable en mercados distantes.

Inversión extranjera y el crecimiento de la "Dubai patagónica"

El flujo de capitales hacia la provincia de Neuquén generó un fenómeno de urbanización y encarecimiento de servicios que los medios extranjeros asocian con los auges petroleros de Medio Oriente. De acuerdo con informes de Forbes, la llegada de operadoras internacionales y empresas de servicios de primer nivel impulsó la creación de empleo indirecto en sectores como la hotelería, el transporte y la logística especializada. Las pymes locales firmaron contratos de servicios petroleros con horizontes de diez años, una estabilidad poco frecuente en otros rubros productivos.

La actividad en los yacimientos no convencionales mostró una eficiencia creciente en los costos de perforación y completación. Según Bloomberg Línea, el costo de producción por barril equivalente en Vaca Muerta ya compite con las mejores cuencas de Estados Unidos, como la de Permian. Este avance tecnológico permite que, incluso con precios internacionales volátiles, la rentabilidad de los proyectos de gas se mantenga sólida. La competitividad lograda es el principal argumento que atrae a los fondos de inversión globales para financiar la infraestructura necesaria.

El impacto en la balanza comercial argentina se sentirá con fuerza en los próximos dos años. El Wall Street Journal destacó que la capacidad de Argentina para exportar gas en estado líquido permitirá revertir el déficit energético crónico de las últimas décadas. En lugar de importar barcos con GNL durante los picos de consumo invernal, el país comenzará a exportarlos sistemáticamente. Esta transición libera reservas del Banco Central y otorga una previsibilidad financiera que el mercado de divisas local venía reclamando.

El rol del puerto de Bahía Blanca en la exportación de gas

La elección de Bahía Blanca como terminal para la planta de licuefacción responde a la profundidad de sus canales y a la infraestructura portuaria preexistente. El desarrollo no solo contempla la planta propiamente dicha, sino también la construcción de nuevos gasoductos troncales que conecten Neuquén directamente con el Atlántico. Según documentos técnicos citados por el consorcio de empresas liderado por YPF, la obra civil generará miles de puestos de trabajo durante su fase de construcción y requerirá técnicos especializados para su posterior operación.

Las empresas de servicios petroleros que operan en la región ajustaron sus esquemas de trabajo para cumplir con los estándares internacionales exigidos por los socios extranjeros. La firma de contratos a largo plazo permitió que muchas de estas compañías locales accedan a financiamiento para renovar sus flotas y equipos de perforación. Este movimiento traccionó a toda la cadena de valor, desde los proveedores de arena de fractura hasta las empresas de ingeniería química encargadas de los fluidos de tratamiento.

El avance de los proyectos de GNL ocurre en un contexto de demanda sostenida por parte de las economías europeas, que buscan diversificar sus fuentes de suministro energético. Informes de la agencia AFP indican que el gas argentino se percibe como una alternativa viable frente a la inestabilidad de otros proveedores globales. La integración de Vaca Muerta al mercado mundial del GNL coloca a la Argentina en el mapa de seguridad energética global, un estatus que hasta ahora estaba limitado a grandes productores como Qatar, Estados Unidos o Australia.