Mercado inmobiliario rural: “La coyuntura política y el rumbo económico impactan sobre nuestra actividad”

El mercado inmobiliario rural mostró señales de enfriamiento en marzo y encendió alertas en el sector. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con Abel Real, ex presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), quien vinculó la baja del índice InCAIR a la incertidumbre política, el impacto internacional sobre insumos y la falta de definiciones sobre retenciones, tipo de cambio y ley de tierras.

El índice InCAIR cayó a 40,82 puntos, con una baja de 1,73 puntos mensual y 8,41 puntos por debajo del promedio de 2025. Para Abel Real, la clave está en la cautela de los inversores. “Mostró una incertidumbre que afectó directamente a nuestro mercado”, afirmó. Y explicó que, “la coyuntura política interna y las dudas que genera sobre el rumbo económico impacta sobre nuestra actividad”.

El conflicto en medio oriente y su impacto en la comercialización de campos

A esa cautela sumó factores externos. “Con la guerra en oriente tuvo una volatilidad los combustibles y los fertilizantes”, señaló, y remarcó que eso influye “en la toma de decisiones”.

Uno de los principales conceptos fue que los campos agrícolas ya no seguirían subiendo de valor. “Los precios ya subieron, están en un techo máximo”, dijo Real. Y agregó: “No van a seguir subiendo porque no hay nada que indique que vayan a seguir subiendo los precios”. Según detalló, los campos clase 1 en zona núcleo se negocian en torno a “17.500 dólares”, e incluso “alguna que otra operación había rozado los 20.000 dólares”.

En qué se está fijando el comprador

Asimismo, explicó que la escasez de campos agrícolas disponibles también empujó el interés sobre campos mixtos y ganaderos. “El comprador opta por alejarse y por comprar un campo mixto”, sostuvo.

Sobre la principal duda del mercado, el entrevistado explicó que persiste el temor a un regreso de políticas hostiles para el agro. “Está siempre esa sombra o ese fantasma de poder, de que suceda lo que sucedió en décadas anteriores”. Incluso resumió la lógica inversora con una definición central: “Los contextos políticos son lo que define la toma de decisión”.

En ese marco, consideró que la tierra sigue siendo refugio de valor. “Es una buena inversión de la del campo, por supuesto, excelentísima inversión”, sostuvo.