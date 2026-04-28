Marcelo Elizondo afirmó que la Unión Europea es “un socio, entre comillas, incómodo”

El consultor en comercio internacional, Marcelo Elizondo, conversó con Canal E y se refirió a la preocupación por las alertas europeas sobre presunta detección del gen HB4 en harina de soja argentina, un episodio que podría afectar exportaciones hacia la Unión Europea en un momento clave para el acuerdo Mercosur-UE.

Marcelo Elizondo aclaró que, “todavía no está confirmado oficialmente, pero es un rumor que circula con mucha contundencia”, aunque reconoció que, “efectivamente habría una detección de un gen que no está permitido de acuerdo con las reglas sanitarias de la Unión Europea”.

Cuáles son los riesgos

Según advirtió, el problema excede cargamentos puntuales y puede comprometer el flujo futuro de comercio. “Esto obviamente no solamente pone en riesgo los cargamentos en particular afectados, sino en adelante la previsión del flujo de abastecimiento de Europa por parte de la Argentina en materia de complejos sojeros”.

Elizondo recordó la sensibilidad del momento: “Esto ocurre justo en el momento en el que está por entrar en vigencia el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur”.

La exigencia de la Unión Europea

Luego, manifestó que el episodio confirma algo estructural: “La Unión Europea es un mercado altamente exigente en materia regulativa”. Sobre la misma línea, alertó que será “un socio, entre comillas, incómodo”, porque “baja aranceles pero tiene una enorme cantidad de exigencias en otros planos no arancelarios”.

Sobre el gen HB4, el entrevistado precisó que la autorización local no implica validación externa: “Que esté autorizada para la producción en la Argentina no supone que esté autorizado en los mercados de destino”.

Frente a la posibilidad de sanciones o trabas comerciales, planteó que el objetivo central debe ser preservar mercados: “Acá lo más importante es que no haya sanciones a futuro” y “que la Argentina pueda seguir abasteciendo al mercado europeo”.