A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 30 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 30 de abril

El dólar blue hoy cerró a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 30 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 30 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Javier Milei habló en el cierre de la Expo EFI y se lavó las manos: "Discrepancia inédita entre los datos reales y lo que dicen los medios"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 30 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 30 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.434,40 para la compra y $1.440,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves30 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 30 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 30 de abril a $1.489,50 para la compra y $1.492,20 para la venta.

Techint volvió a perder una licitación clave para Vaca Muerta y una ítalo-argentina se quedó con el negocio

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 30 de abril en $1.494,90 ra la compra y $1.495 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 30 de abril a $1.839,50 como referencia de dólar.

El Riesgo País retrocedió a 573 puntos tras una jornada de alta volatilidad

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 573 puntos básicos este jueves 30 de abril.