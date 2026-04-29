Javier Milei habla en el cierre de la Expo EFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires

El presidente aterriza en la 13º edición de la Expo EFI para defender el plan económico y dar definiciones sobre el futuro de la economía. La presentación será en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Aquí, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

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