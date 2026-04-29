Bitcoin enfrenta un techo en US$80.000 por presión del mercado de opciones

El bitcoin ha estado avanzando hacia los US$80.000 pero le ha costado superar ese nivel. Una razón: una fuerza oculta en el mercado de opciones está actuando en su contra.

Un grupo de opciones call —contratos que pagan si bitcoin supera un precio determinado— se ha acumulado en el nivel de US$80.000 en Deribit, la mayor plataforma de opciones de criptomonedas.

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Esta acumulación ha colocado a los operadores que compraron esos contratos en una posición en la que deben vender bitcoin automáticamente a medida que el precio sube, un mecanismo de cobertura conocido como “long gamma” que, en la práctica, convierte al mercado de opciones en un techo para el rally.

“Muchos especuladores están vendiendo calls en US$80.000 porque probablemente consideran que es un buen nivel para vender y cobrar esas primas”, dijo Andy Baehr, director gerente de gestión de activos en GSR. Los operadores del otro lado de la operación compran esas opciones mientras cubren sus posiciones vendiendo bitcoin, creando un escenario de “cerca eléctrica”, explicó Baehr.

Esta dinámica ayuda a explicar por qué bitcoin, pese a haber subido más de 12% desde finales de marzo, ha tenido dificultades para superar los US$80.000, y por qué, en ausencia de un aumento fuerte e inesperado en la demanda al contado, los operadores creen que será difícil lograrlo antes del vencimiento de los contratos.

La perspectiva de un techo técnico llega en un momento incómodo para el sentimiento en torno a bitcoin. El entusiasmo minorista —los “animal spirits” que impulsaron a la moneda por encima de US$120.000 a finales del año pasado— aún no ha regresado. Datos on-chain y métricas de plataformas sugieren que ese grupo que impulsó el rally eufórico está mayormente al margen, recuperándose de pérdidas o esperando señales más claras. Lo que está llenando ese vacío es la demanda institucional: firmas de Wall Street construyendo infraestructura cripto, fondos tokenizados que se expanden de forma silenciosa y Strategy Inc. comprando bitcoin con una regularidad casi mecánica.

El mercado tiene soporte, en otras palabras, pero no entusiasmo, y sin entusiasmo, los US$80.000 podrían ser un techo en lugar de un catalizador.

Un mercado de futuros de bitcoin persistentemente bearish y una desaceleración de la demanda en el mercado al contado han llevado a algunos operadores a vender más opciones call para obtener primas, con la expectativa de que esos contratos expiren sin que bitcoin supere el nivel de ejercicio de US$80.000 en los próximos meses.

Las opciones call en el nivel de US$80.000 concentran el mayor interés abierto, con la mayor proporción en Deribit en contratos que vencen a finales de mayo y en junio. De los US$1.500 millones en interés abierto nocional en calls, un bloque de US$160 millones vence el 1 de mayo y otros US$566 millones el 29 de mayo, según Kaiko. Bitcoin cotizaba en torno a US$76.000 el miércoles.

Los vencimientos de mayo y junio sugieren que “ha habido una venta persistente de calls y señales de renovación sistemática de posiciones”, dijo Thomas Erdösi, jefe de producto en CF Benchmarks. “Dicho esto, el posicionamiento en opciones es solo parte de la historia. También parece haber toma de ganancias cerca de los US$80.000”.

Aun así, la reciente mayor volatilidad en el mercado bursátil podría tener impacto en los activos digitales. “En última instancia, esto implica una acción de precios más estabilizada en los movimientos hacia US$80.000”, dijo Bohan Jiang, operador senior de derivados en FalconX. “Cabe destacar que, con las acciones moviéndose de forma errática en las últimas sesiones, BTC ha seguido un comportamiento similar”.