El Riesgo País de Argentina finalizó la jornada de este miércoles 29 de abril de 2026 con un valor de 573 puntos básicos, según los registros oficiales de Rava Bursátil. El indicador experimentó una marcada volatilidad durante la rueda, alcanzando un máximo de 584 puntos en la apertura para luego descender hacia el cierre, reflejando un cambio de tendencia en comparación con las subas registradas a comienzos de la semana financiera y tras el monitoreo constante de los activos soberanos.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Este miércoles 29 de abril de 2026, el Riesgo País se posicionó en las 573 unidades. Esta cotización implica un retroceso de 11 puntos respecto a los 584 puntos del cierre previo, situándose en el nivel mínimo registrado durante la rueda luego de haber oscilado en un rango diario que tuvo su techo en el valor de apertura.

La evolución del Riesgo País en la última semana

A lo largo de la última semana, el índice de JP Morgan atravesó un periodo de inestabilidad con una tendencia predominante al alza hasta el inicio de esta jornada. El pasado viernes 24 de abril de 2026, el Riesgo País se ubicaba en los 557 puntos básicos. Sin embargo, el inicio de la presente semana estuvo marcado por una mayor presión sobre los bonos soberanos, lo que impulsó el indicador hacia niveles superiores a los 580 puntos.

El precio del petróleo llegó a rozar los 120 dólares, el valor más alto desde 2022

El lunes 27 de abril, el marcador ascendió a 582 puntos básicos, y la tendencia alcista se profundizó el martes 28 de abril, cuando la cotización cerró en 584 unidades. Este incremento fue atribuido por el mercado a la cautela de los inversores internacionales frente al contexto global y la sensibilidad de los títulos públicos argentinos en dólares en las plazas financieras del exterior, que extendieron la presión sobre la deuda soberana.

La rueda de este miércoles 29 de abril marcó un quiebre en esa secuencia de incrementos. Con un cierre de 573 puntos, el índice recortó las pérdidas acumuladas en los últimos dos días, retornando a niveles más cercanos a los registrados a mediados del mes. Esta baja diaria del 1,9% representa el primer descenso significativo del indicador en la semana, tras haber testeado máximos intradiarios por encima de los 580 puntos en las jornadas previas.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales, en comparación con el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es calculado por el banco de inversión JP Morgan y se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional sobre la tasa de referencia norteamericana (considerada "libre de riesgo").

Este índice —denominado formalmente como EMBI+ (Emerging Markets Bond Index)— refleja "la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". Es uno de los indicadores más consultados del mercado financiero argentino, seguido por inversores, empresas y analistas para la toma de decisiones económicas y la evaluación del crédito soberano.

En el contexto argentino, su evolución es fundamental, ya que influye directamente en las tasas de interés que deben convalidar tanto el sector público como el privado al buscar financiamiento externo. Un nivel de 573 puntos básicos indica que el mercado exige un rendimiento suplementario del 5,73% anual para adquirir activos de deuda local, valor que fluctúa diariamente según la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.