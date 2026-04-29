En el marco de la previa del mundial, el próximo evento futbolístico de gran trascendencia, ChangoMâs lanzó este miércoles 29 de abril su nueva promoción “Dale Mâs Pelota a esta promo”. La iniciativa busca acompañar la pasión de los clientes con premios constantes y obsequios directos en todas las sucursales del país, con la excepción de las tiendas ubicadas en la provincia de Salta.

Ahorros vigentes con Cuenta DNI

La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo y ofrece una mecánica sencilla para participar: con cada compra, el cliente acumula chances para el sorteo de premios que se entregarán cada hora, tales como Smart TVs de hasta 65 pulgadas, tablets, giftcards de $100.000 y kits futboleros.

Cómo multiplicar las oportunidades

Para aquellos interesados en aumentar sus posibilidades, ChangoMâs estableció beneficios exclusivos según el canal de compra y la fidelidad del cliente:

- Socios MâsClub: Duplican sus chances de ganar.

- Compras vía MâsOnline: Triplican sus posibilidades de participación.

Descuentos y ahorros vigentes con Naranja X para el cierre de abril

El mecanismo de ingreso es a través del ticket de compra, donde se encontrará impreso un código QR que deberá ser escaneado para registrar los datos personales. El sorteo oficial de todos los premios se llevará a cabo durante la primera semana de junio de 2026.

Regalos directos y alcance de la promoción

Además de los sorteos, la cadena premiará a los clientes en el acto: por cada ticket de compra superior a los $200.000, el usuario se llevará de regalo una pelota oficial de Argentina, permitiendo que la comunidad comience a palpitar el clima mundialista desde ahora.

Beneficios y ahorros para el fin de semana

GDN Argentina, empresa detrás de ChangoMâs, recordó que esta acción forma parte de su propósito de crear experiencias relevantes para los clientes. Con más de 8.600 empleados y presencia en 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la compañía continúa expandiendo sus servicios a través de sus diversas marcas y su plataforma de eCommerce MâsOnline.

GZ / lr