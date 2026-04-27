Este lunes 27 de abril se encuentran vigentes los beneficios exclusivos de Cuenta DNI para compras en comercios adheridos, los cuales permiten acceder a ahorros significativos mediante diversas modalidades de pago como QR, clave DNI o link de pago. Estos beneficios, válidos hasta el 30 de abril, están diseñados para fomentar el ahorro en las compras cotidianas.

Descuentos y ahorros vigentes con Naranja X para el cierre de abril

Cronograma de descuentos semanales

El Banco Provincia destaca las siguientes promociones según el día de la semana:

- Lunes y martes: Los usuarios cuentan con dos esquemas de ahorro según el comercio:

15% de ahorro: Con un tope de reintegro de $7.000 por semana, por CUIT y por persona. (Ejemplo: en una compra de $30.000, el reintegro es de $4.500).

10% de ahorro: Con un tope de reintegro de $5.000 por semana, por CUIT y por persona. (Ejemplo: en una compra de $30.000, el reintegro es de $3.000).

- Miércoles y jueves: Se aplica un 10% de ahorro sin tope de reintegro. Esta promoción permite un beneficio mayor en consumos elevados. (Ejemplo: en una compra de $30.000, el reintegro es de $3.000).

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Beneficios acumulables y condiciones generales

Un punto clave de estas promociones es que son acumulables con la acción vigente de Comercios de Barrio. Esta última ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana y por persona. Como ambos beneficios cuentan con topes independientes, el cliente puede percibir el reintegro de ambas promociones de manera separada, multiplicando el ahorro total.

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Detalles importantes a tener en cuenta:

- Acreditación: Los reintegros se verán reflejados en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la realización de la compra.

- Modalidades habilitadas: Las promociones son válidas para pagos realizados mediante la funcionalidad "Pagar QR", débito en cuenta, "Link de Pago", pago "Clave DNI" en terminales Posnet/Payway y Cuenta DNI Comercios.

- Exclusiones: No aplican compras realizadas con tarjeta de crédito (Visa/Mastercard), tarjeta de débito Visa (en formato plástico), transferencias comunes, ni mediante la lectura de QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

- Requisito: El beneficio no está disponible para clientes que registren atrasos en sus obligaciones con el banco.

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Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse al 0810 666 2364, visitar el sitio web www.bancoprovincia.com.ar o dirigirse a cualquiera de las sucursales del Banco Provincia.

GZ / lr